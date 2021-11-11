快訊

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

美如何整體嚇阻中共武力犯台？專家：先進鷹眼成首需

柯文哲：重陽敬老金是短期選票考量 30日內提覆議

中央社 / 台北11日電

北市議會昨天通過重陽禮金致送自治條例，市長柯文哲今天說，發重陽敬老金是短期選票考量，就算有損選票、就算被抹黑「歧視老人」，他仍會在30日內擇適當時間提覆議案。

柯文哲今天上午赴台灣大學新月台視察「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」完工成果，並在會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，何時要對「台北市重陽節禮金致送自治條例」提出覆議案。柯文哲說，他很驚訝看到從未在任何議題上合作的國民黨、民進黨團結在一起，但他有他的政治理念，就算有損選票、就算被抹黑「歧視老人」，都要做對的事情。

柯文哲指出，沒有政治人物敢出來說反對發放重陽敬老金，但沒有任何一個社會福利、公共行政的學界人士敢出來說要齊頭式的發放重陽敬老金。

他說，台北市「一學區一日照」的目標還沒達成，住宿型長照機構與許多老人硬體建設也還沒做完，但大家卻很熱衷發重陽敬老金，就是為了短期選票考量，所以為了國家長遠發展，他已經下定決心要照他的政治理念去做，會在30日內擇適當時間提覆議案。

對於國民黨團書記長王欣儀提醒，提覆議案等於跟議會對立，若最後不通過，柯文哲應負起政治責任下台；柯文哲回應，哪有什麼政治責任？這是堅持理念，哪有什麼下台不下台。

媒體詢問，民眾黨籍台北市議員林國成昨天有簽到卻未出席或投票，是否等於連自己人都不挺？柯文哲說，這件事該怎麼做大家都曉得，但常常造成很多政治上的壓力；他上任時台北市每年花在老人福利的預算約新台幣27億元，現在已有57億元了，所以他不想浪費口水，他會堅持自己的理念。

柯文哲 北市 重陽敬老金

延伸閱讀

春節檢疫7+7？柯文哲再嗆陳時中：真的是整死人

林右昌「我最近聲量勝柯P他吃醋」 基捷議題柯林誰才是聲量王？

重陽敬老金 北市議會各黨團：市府覆議想通過難度高

社子島「住一輩子」變限期 柯文哲：24年後長輩還活著？

相關新聞

重陽金覆議失敗下台？柯文哲嗆:議員都給我具名表決

台北市長柯文哲上任後，取消北市長者普發重陽敬老金，不過北市議會昨天大會表決闖關「北市重陽節禮金致送自治條例」，國民黨、新...

獨／不只林口資收場擾鄰 八里土資場塵土飛揚也遭怨

林口違章資收場近日因噪音擾鄰等因素，事件經居民投訴、議員質詢，新北市公安小組已進駐勒令拆除。而八里地區民眾近來飽受土資場...

柯P稱社子島開發「輾過去」 居民氣炸:工作坊只是騙局

社子島開發案爭議不斷，北市府公參會日前舉辦2場工作坊，盼能凝聚共識，參與的學者卻發現市府公告的工作坊成果報告部分內容與事...

新北樹林、鶯歌19800戶 11/15凌晨4時起將停水11小時

自來水公司第十二區管理處將進行「110年度板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗」工程，樹林、鶯歌部分地區從11月15日凌晨4時...

重現水圳意象 北市府打造新生南路人文景觀美化工程

台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台北市長柯文哲與台大校長管中閔均蒞臨會場參與...

張志豪、李宇翔街頭宣講「四個不同意」盼侯友宜表態

新北巿議員張志豪、新北市議員擬參選人李宇翔今日上午和台灣有力應援團一起在林口宣傳1218公投「四個不同意」，呼籲民眾務必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。