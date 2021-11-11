柯文哲：重陽敬老金是短期選票考量 30日內提覆議

台北市議會昨天通過重陽禮金致送自治條例，市長柯文哲今天說，發重陽敬老金是短期選票考量，就算有損選票、就算被抹黑「歧視老人」，他仍會在30日內擇適當時間提覆議案。

柯文哲今天上午赴台灣大學新月台視察「新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」完工成果，並在會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，何時要對「台北市重陽節禮金致送自治條例」提出覆議案。柯文哲說，他很驚訝看到從未在任何議題上合作的國民黨、民進黨團結在一起，但他有他的政治理念，就算有損選票、就算被抹黑「歧視老人」，都要做對的事情。

柯文哲指出，沒有政治人物敢出來說反對發放重陽敬老金，但沒有任何一個社會福利、公共行政的學界人士敢出來說要齊頭式的發放重陽敬老金。

他說，台北市「一學區一日照」的目標還沒達成，住宿型長照機構與許多老人硬體建設也還沒做完，但大家卻很熱衷發重陽敬老金，就是為了短期選票考量，所以為了國家長遠發展，他已經下定決心要照他的政治理念去做，會在30日內擇適當時間提覆議案。

對於國民黨團書記長王欣儀提醒，提覆議案等於跟議會對立，若最後不通過，柯文哲應負起政治責任下台；柯文哲回應，哪有什麼政治責任？這是堅持理念，哪有什麼下台不下台。

媒體詢問，民眾黨籍台北市議員林國成昨天有簽到卻未出席或投票，是否等於連自己人都不挺？柯文哲說，這件事該怎麼做大家都曉得，但常常造成很多政治上的壓力；他上任時台北市每年花在老人福利的預算約新台幣27億元，現在已有57億元了，所以他不想浪費口水，他會堅持自己的理念。