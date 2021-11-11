重現水圳意象 北市府打造新生南路人文景觀美化工程

台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台北市長柯文哲與台大校長管中閔均蒞臨會場參與成果發表會。

柯文哲致詞時回想當年他在台大念書的情景，他說他很想把新生南路整個打開，仿照韓國打造城市景觀的模式，但要打開整條路非常困難，所以目前先從新生南路三段的意象景觀模式進行改造，柯文哲直言，這個規畫原本是想一路做到大安森林公園，但因經費相當高，目前只能先改造部份路段。柯文哲說，城市的建設不是一天就能完成，只要有價值理念存在，朝著一個方向前進就可以慢慢完成。

管中閔致詞時也談起他小時候的新生南路，「這條大水溝上面還有木板橋供人行走，而現在是一條大馬路」，他非常感謝市政府能夠把新生南路進行改造。許多校友告訴他，每次進入台大校園，看到這一段路，都希望能夠將人行道改造景觀，市政府如果能幫忙把新生南路改造更長一點就更完美了。管中閔開玩笑表示，打造新生南路景觀的經費，錢的問題對台北市政府應該不是問題，這是小事，管中閔說完也讓全場與會者哄堂大笑。