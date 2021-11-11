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重現水圳意象 北市府打造新生南路人文景觀美化工程

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
台大校園新生南路三段旁的人行道經台北市府改造，成為具有小橋流水的綠地造景。記者杜建重／攝影
台大校園新生南路三段旁的人行道經台北市府改造，成為具有小橋流水的綠地造景。記者杜建重／攝影

台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台北市長柯文哲台大校長管中閔均蒞臨會場參與成果發表會。

柯文哲致詞時回想當年他在台大念書的情景，他說他很想把新生南路整個打開，仿照韓國打造城市景觀的模式，但要打開整條路非常困難，所以目前先從新生南路三段的意象景觀模式進行改造，柯文哲直言，這個規畫原本是想一路做到大安森林公園，但因經費相當高，目前只能先改造部份路段。柯文哲說，城市的建設不是一天就能完成，只要有價值理念存在，朝著一個方向前進就可以慢慢完成。

管中閔致詞時也談起他小時候的新生南路，「這條大水溝上面還有木板橋供人行走，而現在是一條大馬路」，他非常感謝市政府能夠把新生南路進行改造。許多校友告訴他，每次進入台大校園，看到這一段路，都希望能夠將人行道改造景觀，市政府如果能幫忙把新生南路改造更長一點就更完美了。管中閔開玩笑表示，打造新生南路景觀的經費，錢的問題對台北市政府應該不是問題，這是小事，管中閔說完也讓全場與會者哄堂大笑。

台北市區水圳意象重現計畫共分為三階段，將沿新生南路自台大延伸至大安森林公園，目前先完成部份路段，希望藉由水圳意象將大安森林公園及台大校園兩大綠地串聯成台北城南更大的開放空間綠地。

台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台北市長柯文哲(左)與台大校長管中閔(右)均蒞臨會場參與成果發表會。柯文哲一到現場，拿著手機告訴管中閔說，自己的時間算得很準，到場剛好是最後一分鐘。記者杜建重／攝影
台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台北市長柯文哲(左)與台大校長管中閔(右)均蒞臨會場參與成果發表會。柯文哲一到現場，拿著手機告訴管中閔說，自己的時間算得很準，到場剛好是最後一分鐘。記者杜建重／攝影
台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台大校長管中閔致詞時回憶自己小時候的情景。記者杜建重／攝影
台北市政府上午舉行「新生南路三段水圳意象重現暨人行景觀美化工程」成果說明會，台大校長管中閔致詞時回憶自己小時候的情景。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲會後聯訪時針對媒體提問有關春節返鄉檢疫政策，柯文哲再嗆中央「整死人」。記者杜建重／攝影
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台北市政府與台大合作，將台大校園新生南路三段旁的人行道打造成水池、小橋還有綠地的造景。記者杜建重／攝影
台北市政府與台大合作，將台大校園新生南路三段旁的人行道打造成水池、小橋還有綠地的造景。記者杜建重／攝影
台北市政府與台大合作，將台大校園新生南路三段旁的人行道打造成水池、小橋還有綠地的造景。記者杜建重／攝影
台北市政府與台大合作，將台大校園新生南路三段旁的人行道打造成水池、小橋還有綠地的造景。記者杜建重／攝影

大安森林公園 台大 柯文哲

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