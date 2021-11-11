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新北樹林、鶯歌19800戶 11/15凌晨4時起將停水11小時

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
樹林、鶯歌部分地區從11月15日凌晨4時起至下午15時止，總計停水11小時，請民眾預先儲水備用。圖／本報系資料照
樹林、鶯歌部分地區從11月15日凌晨4時起至下午15時止，總計停水11小時，請民眾預先儲水備用。圖／本報系資料照

自來水公司第十二區管理處將進行「110年度板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗」工程，樹林、鶯歌部分地區從11月15日凌晨4時起至下午15時止，總計停水11小時，請民眾預先儲水備用。新北市水利局表示，本次停水期間會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水，總計影響19800戶用水。

水利局表示，停水範圍包含鶯歌區的建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里(建國路、鶯桃路1-129巷單雙號側，永樂街等含巷弄)、二橋里(二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄)部分；樹林區的西園里(柑園街二段)部分、樂山里、中山里。

本次停水設有16處臨時供水站，地點如下：

1、鶯歌區仁愛路55號(區公所旁)。

2、鶯歌區文化路70號(鶯歌火車站後站旁)。

3、鶯歌區文化路395號(南靖活動中心前)。

4、鶯歌區光明街81號(建國國小側門邊)。

5、鶯歌區育英街與尖山埔路口(活動中心旁)。

6、鶯歌區建國路420號(消防隊對面)。

7、鶯歌區尖山路164號(尖山公園) 。

8、鶯歌區中山路150號(林長壽圖書館前) 。

9、鶯歌區中正三路154號(鶯歌高職前)。

10、鶯歌區中正一路與建國路口。

11、鶯歌區建德巷口旁(加油站邊)。

12、鶯歌區二甲路36-2號(活動中心)。

13、鶯歌區國慶街與光明街路口。

14、樹林區柑園街2段363巷口(土地公廟籃球場前)。

15、樹林區民和街2號對面。

16、樹林區中山路3段108號(山佳火車站前)。

水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽：免付費專線：1910、第十二區管理處：(02)2996-8961、鶯歌服務所：(02)2679-2224。

停水 火車站

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