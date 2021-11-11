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獨／不只林口資收場擾鄰 八里土資場塵土飛揚也遭怨

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
八里土資場土方堆放超過3千立方公尺，遭環保局勒令停工。圖／新北市環保局提供
八里土資場土方堆放超過3千立方公尺，遭環保局勒令停工。圖／新北市環保局提供

林口違章資收場近日因噪音擾鄰等因素，事件經居民投訴、議員質詢，新北市公安小組已進駐勒令拆除。而八里地區民眾近來飽受土資場（土石方資源堆置處理場）塵土飛揚所困，認為塵土飛揚汙染空氣、砂石車輛頻繁進出危及周邊公園兒童遊戲安全，不滿向市府抱怨，新北市環保局則表示，業者違反停工命令，已移請檢方偵辦。

八里土資場引發地方民眾反彈，日前在新北市工務局官網留言表示「新北市政府要處理垃圾山廢土場嗎？從設立第一天說要清運，清了2年，約清越大座山。」並表明該土資場位在八里商港九路與商港五路口。

新北市議員鄭宇恩辦公室則說，去年10月開始，就接獲民眾陳情指土資場鄰近考古公園及商港公園，是許多家長會帶著孩童前往該地區遊戲的地方，但因土資場造成空氣汙染、砂石車頻繁進出，讓家長相當擔心孩童在此遊戲的安全。

新北市議員鄭宇恩指出，該地緊鄰八里觀光軸帶，違法堆置廢土或土方已經嚴重影響居民休憩及觀光旅客安全，塵土飛揚也影響了周邊空氣品質，向環保局反應已有逾一年以上的時間，盼能儘速督促業者遷移，還給八里鄉親安全的居住環境。

環保局發言人孫忠偉表示，去年接獲民眾陳情後已派員至現場查看，經認定有汙染情形，因此已依空污法開罰兩次。由於現場堆放超過3千立方公尺土石，去年12月已命業者勒令停工，但今年10月發現業者持續收受營建工程剩餘土石方進場傾倒，違反停工命令，業者觸犯空污法第56條，已移請檢方偵辦中。

民眾不滿八里土資場越清越大座，將事件貼上新北市工務局臉書官網抱怨。記者李定宇／翻攝
民眾不滿八里土資場越清越大座，將事件貼上新北市工務局臉書官網抱怨。記者李定宇／翻攝

八里 空污

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