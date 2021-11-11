振興經濟 北市推「總冬員」邀大家年底一路玩到明年

為了振興觀光經濟， 台北市政府從這個月開始推出多場大型活動， 以「台北總冬員」為概念做串聯行銷，包括這個月19日起跑的「繽紛耶誕玩台北」；26日也接力登場「城南台大無圍牆博物館2021公館聖誕季」；至於每年都吸引民眾一同玩跨年的「台北最High新年城」也要打造台北市為「一生必去、亞洲必遊」跨年活動；至於明年還有年貨大街、台北燈節接力舉辦，要讓全台民眾到台北，從年底一路玩到明年。

首先於11月19日登場的「2021繽紛耶誕玩台北」，活動期間從11月19日至明年1月3日，以台北市政府LINE@官方帳號、台北通APP及各大百貨資源入口進入集章系統，民眾至合作店家掃描蒐集不同電子戳章任2枚，加上合作百貨單筆消費500元、或合作商圈店家單筆消費200元，即可於15大百貨體系與朝陽、後站、華陰、東區及天母5大商圈合作店家兌換「台北城市包」或「熊讚耶誕包」乙個，數量有限，每人限兌一組，兌完為止。

至於11月26日登場的「城南‧台大無圍牆博物館-2021公館聖誕季」，則是配合聖誕節慶，於自來水園區打造夜間景觀燈飾與日間花卉造景，提供民眾休憩與聖誕拍照亮點。

另外，每年吸引相當多民眾瘋跨年的台北最High新年城，則是打造「一生必去、亞洲必遊」跨年活動，今年跨年周邊活動也將從12月起，陸續於北市不同行政區舉辦前期活動，並於市府周邊布置燈飾，將台北塑造為「台北最High新年城」，讓國內外民眾感受台北多元之城市風貌。

12月31日大型跨年晚會，也會有國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻則搭配萬眾矚目的台北101新年大秀，與民眾一起勇敢向前迎接新的一年。

明年1月15日登場的「2022台灣年味在台北年貨大街」，則以「想．享．饗過年」為主題，透過想念、享受、饗食等分類，宣傳台北市迪化商圈、榮濱市場、後站商圈、華陰街商圈、台北地下街、四平陽光商圈、寧夏夜市、艋舺夜市商圈、艋舺服飾商圈、中華路影音商圈、北門相機商圈、沅陵街商圈、重慶南路書街商圈等13處特色商圈。