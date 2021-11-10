重陽敬老金 北市議會各黨團：市府覆議想通過難度高

北市議會今天通過重陽禮金致送自治條例，北市府表示要提覆議。議會各黨團表示，表決條例時即超過3分之2議員同意，市府想通過覆議案難度高，提覆議案只是市長柯文哲表態立場。

台北市議會下午開定期大會，審議卡案許久「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，最後以48人同意、4人反對、5人棄權通過重陽禮金致送自治條例，不設排富條款，出席議員約有4分之3投贊成票，超過覆議案3分之2的人數門檻。

台北市政府發新聞稿表示，此自治條例違反財政紀律、不符合社會福利應偏向弱勢者原則、有違法違憲之虞，反對普發重陽禮金，將於30天內提出覆議。

對此，市議會國民黨團書記長王欣儀接受中央社電話訪問時說，北市府要提覆議，應審慎考量，若覆議案未通過，市長柯文哲是否要下台負責，從今天表決結果，市府提覆議案要通過可能難度高。

議會民進黨團總召梁文傑指出，北市府要覆議，只是柯文哲單純表態，要讓外界覺得柯文哲堅持對的事，從今天表決結果，其實北市府應清楚，市府覆議案不太可能通過。

他說，議會大會表決自治條例時，連副市長都未列席，北市府應該早就知道自治條例會過關，提覆議案只是北市府單純表態，塑造柯文哲政治形象。

新黨黨團召集人潘懷宗表示，從今天表決結果來看，北市府提覆議案，基本上不太可能成功。

社會民主黨籍議員苗博雅說，北市府針對自治條例應展現立場和決心，今天表決過程，副市長都未到場，其他小黨議員想要求市府官員說明政策都無法，若要提覆議案，建議市府有具體行動。

依地方制度法第39條規定，直轄市政府對於決議案，若認為窒礙難行，應在決議案送達後的30天內，提出理由並送議會覆議。覆議時，如有出席議員、代表3分之2維持原議決案，直轄市政府應即接受該決議。