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北市議會通過恢復敬老金 市府批政治算計

中央社 / 台北10日電

北市議會今天通過重陽禮金致送自治條例，市府發言人陳智菡批是藍綠兩黨的政治算計，為明年選舉掃除障礙、逼柯文哲市府硬吞後果，市府不排除提釋憲。

北市議會今天以48人同意、4人反對、5人棄權通過重陽禮金致送自治條例，不設排富條款。北市府表示，反對發放齊頭式重陽禮金，將於30天內提覆議。

台北市政府發言人陳智菡批評「這就是藍綠的政治算計，只是為掃除他們的選舉障礙」，重陽敬老金為何非今年通過不可，若藍綠真的這麼在乎長輩有沒有敬老金可拿，大可以讓自家的候選人在2022選舉時提出來當政見，不是現在逼市長柯文哲買單。

陳智菡說，先前已跟議會溝通過很多次，表示市府沒有財源支應敬老金，也提醒過議會是立法機關、不能逕行增加預算，恐有違法之虞。

對於藍綠皆示警若市府提覆議未過，柯文哲需負政治責任，陳智菡反問「為了一個不是他編列的預算下台？」

陳智菡指出，市長的權力來源是來自於民選，市長只需要對市民負責，覆議案未過代表府方立場與議會不同，市長是對市民負責，不涉及下台問題。

陳智菡強調，市府堅守財政紀律，而北市老年人口年年增加，預算應該用在建置完整社會福利政策及建設上，例如健保費補助就編了31億預算，比普發敬老金預算還多了好幾倍。

陳智菡坦言，市府當然會擔心以後的政策或重大建設得不到議會支持，但「現在是他們立法權撈過來」，市議會已違反行政權與立法權分立的原則，市府除了覆議以外也不排除提釋憲。

陳智菡 北市

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