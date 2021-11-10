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汐止小學戶外教學遭蜂螫 新北：17師生已出院回到部落

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市汐止森林小學日前赴花蓮瑞穗鄉奇美部落，進行5天4夜旅遊教學活動，不料今日學生疑似驚擾虎頭蜂，共有16名師生慘遭蜂螫。示意圖／蘇立吉提供
新北市汐止森林小學日前赴花蓮瑞穗鄉奇美部落，進行5天4夜旅遊教學活動，不料今日學生疑似驚擾虎頭蜂，共有16名師生慘遭蜂螫。示意圖／蘇立吉提供

新北市汐止森林小學日前赴花蓮瑞穗鄉奇美部落，進行5天4夜旅遊教學活動，不料今日約下午1時，疑似學生驚擾到虎頭蜂群。新北教育局晚間表示，目前3師、14名學生共17名師生，皆完成治療回到部落休息。

森林小學林姓老師說，今日活動有介紹狩獵相關文化，過程中有1隊孩子選擇一條較有挑戰的路線，可能驚擾到虎頭蜂，導致多名師生，與部落的居民被蜂螫，部落居民見狀，緊急開車送往玉里慈濟醫院，跟台北榮民總醫院玉里分院，所幸無生命危險。

教育局晚間表示，該校至花蓮瑞穗鄉奇美部落進行校外教學，今日下午1時左右學生驚動蜜蜂群，遭到蜜蜂叮咬，目前3師、14名學生共17名師生，皆完成治療回到部落休息，亦請設籍學校保長國小協助完成通報。

教育局指出，事件發生後，陪同教師及部落教學支援人員立即給予關懷輔導，安撫受傷學生免於驚慌恐懼，並立即通知家長與學生通話，安撫情緒，後續機構與教育局仍會持續注意學生情緒狀況提供支持。

教育局 蜜蜂

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