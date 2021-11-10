代理教師同工不同酬 中市府：加給薪資穩定師資

國中小代理教師同工不同酬，暑假無償辦公。台中市議員陳廷秀今在市議會教育業務質詢，建議市府提高教育經費，改善教師待遇，讓代理老師不過勞，保障教育品質。

陳廷秀指出，不少國中小學校因資源與人力匱乏，行政職推給資歷最淺的代理教師。擔任行政職務的教師最忙的是暑假，但各縣市財政、主計單位都想省錢，但實際學年結束日期是7月31日，代理教師卻只給薪到6月底。暑假則以是否「有上班事實」為給薪標準，薪資待遇與正式教師差了2個月。

陳廷秀表示，要讓老師認真教學，無後顧之憂，他提出3點呼籲，讓代理教師聘期應統一且完整，代理教師的聘期多為10個月，暑假兩個月會被自動解聘且無薪，許多代理教師為求工作權與收入穩定，只能選擇在暑假無償辦公或教學。另應延續全國教師薪級敘薪制度應皆可延續；補足正式教師員額。

陳廷秀表示，應讓代理教師聘期統一且完整，暑假兩個月會被自動解聘且無薪，許多代理教師為求工作權與收入穩定，只能選擇在暑假無償辦公或教學。他建議全國教師薪級敘薪制度應延續，補足正式教師員額，而不是永遠地剝削代理教師，變相剝奪學生的受教權。

教育局表示，代理教師是學校重要的教學人力，市府自106學年度起延長代理教師聘期自開學日前1週至課程結束後一週，另兼任行政代理教師則給予一整年聘期，以穩定學校師資。

市府認為代理教師待遇應有全國一致作法，不因各地方政府財政狀況而有差別待遇；另依據法律保留原則，有關人員薪資待遇部分，最好訂有明確法規，以確保相關人員權益。