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新北茭白筍產量銳減 市府允諾協助爭取補助

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
鄭宇恩帶頭購買茭白筍，希望能盡微薄之力幫助農民度過難關。圖／新北市議員鄭宇恩提供
鄭宇恩帶頭購買茭白筍，希望能盡微薄之力幫助農民度過難關。圖／新北市議員鄭宇恩提供

新北茭白筍盛產季節為每年10至11月，但今年茭白筍產期變晚，產量也大幅減少。專家推測主因是氣候變遷、氣溫過高造成茭白筍植株出現開花、無法成筍的狀況。新北市議員鄭宇恩表示，目前桃園農改場正在協助勘查農業損失，後續會協助農友向新北市府及農委會爭取農損災害補助。新北市農業局回應，若中央確認損失達救助標準，將提供每公頃3萬6000元的補助。

根據三芝區農會茭白筍產銷班估計，近幾年茭白筍產量不斷下滑。桃園區農業改良場副研究員楊志維說，高溫會造成茭白筍產期延後，水溫高會使茭白植株長得強健，導致黑穗菌的菌絲體無法侵入，地上莖基部不會膨大，即不會孕筍，造成產量銳減。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，近年氣候異常，導致茭白筍產量連年下降，按農會茭白筍產銷班統計，該區茭白筍栽培面積共38.56公頃，本預估產量應有385.5噸，產值為3850萬元，但目前實際產量僅有128.5公噸，農民付出整年心血，卻僅剩下3成產量，苦不堪言。

鄭宇恩強調，茭白筍是三芝區重要的農產品，種植過程辛苦，採收更是費工，一年僅有一收，希望政府能多給予農民幫助、降低農民損失，自己一定會協助農民向農委會及新北市農業局爭取天然災害救助。

鄭宇恩呼籲，農業部門應正視氣候變遷導致茭白筍農損問題，並做好風險監控及災害防範，協助農民度過難關、保障農民權益。

農業局表示，日前接獲三芝區農會通報後，即於5日邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成專案小組至三芝勘查茭白筍生長情形，並做成相關報告。

農業局指出，為了保障農民一年來的辛苦，不讓收益受損，已通報中央爭取救助，如達救助標準，將會予以補助，救助金為每公頃3萬6000元。市府會持續關注茭白筍生長情形，並請三芝區公所查報各地生長情形。

新北茭白筍今年產量大減，農民損失慘重，市府已協助農民爭取中央補助。圖／新北市議員鄭宇恩提供
新北茭白筍今年產量大減，農民損失慘重，市府已協助農民爭取中央補助。圖／新北市議員鄭宇恩提供

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