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汐止南昌街停車位難求 會勘增設汽車格

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站的南昌街停車位一位難求，新北市議員廖先翔希望在沿線能找適合地點增設汽車停車格，紓解停車需求。 圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站的南昌街停車位一位難求，新北市議員廖先翔希望在沿線能找適合地點增設汽車停車格，紓解停車需求。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區靠近汐止火車站的南昌街一帶，雖然，鐵路橋下有停車場，不過，經常滿停，停車位一位難求，所以，昨(9)日新北市議員廖先翔就召集市府交通局、公所、台鐵等相關單位人員現場會勘，希望在沿線能找適合地點增設汽車停車格，紓解停車需求。

新北市議員廖先翔指出，汐止忠孝東路停車位一位難求，雖然，隔了一條街的台鐵橋下有停車場，但是，一到晚上用餐時間，也是找不到車位，所以，來南昌街會勘，看看是不是能夠在路邊畫設停車格，讓民眾白天、晚上都能夠停車，因為，一開始這裡的邊線是畫白線，但是因為沒有收費停車遭長期佔用，造成多數民眾也使用不到，後來改畫紅線，造成大家都沒得停車，也造成困擾，所以，又改成黃線，但是黃線又要晚上八點過後才能停車，一樣很不方便。

廖先翔表示，因為地是台鐵的，在畫任何交通設施的時候要經過台鐵的同意，台鐵也表示，因為是事業單位，如果新北市政府要畫汽車停車格的話，必須要收使用面積乘於公告地價5％的費用，另外，土地使用面積有早期劉銘傳古蹟的遺址，也要跟文化局確認現在做道路使用，路面做車格畫設，會不會違反相關文資的規定，這兩點確認之後，如果都可以的話，再請市府交通局畫停車格，讓民眾停車更便利也合法。

台鐵 汐止

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