資收站回饋金補貼 汐止大同里長輩樂共餐

汐止區大同里黃金資收站成立兩年多，今年更將做資收的回饋金用來補助老人共餐，讓原本70元的餐費，現在老人家每餐只要付30元，就可以開心共餐，長輩們每天上完課接著共餐，雖然，疫情期間是吃便當，但還是很開心。

大同里長黃翠華表示，大同里銀髮俱樂部已經成立一年，讓長輩做很多課程活動的研習，其中有一天也讓長輩們共餐，讓他們享受人與人互動跟快樂，這個經費來源是來自大同里黃金資收站，所收的回饋金當中撥出一部分的錢，減少他們共餐支出的費用，也很高興里內的黃金資收站跟銀髮俱樂部可以結合在一起。

黃翠華指出，目前共餐一個人的費用是70元，其中有10元是由中華民國關懷協會補助，另外，資收站出30元，長輩自付30元，而本來是在活動中心共餐，現在遇到疫情關係，所以，目前是改為便當的方式。

疫情解封，現在每週一到五的銀髮俱樂部，每天早上下午都有安排課程，讓老人家動一動，而其中一天中午則是共餐時間，因為，還在疫情期間改為發便當，因為，有黃金資收站回饋金的補貼，原本一餐70元的餐費，現在老人家每餐只要付30元，長輩們都吃的很開心，也很感謝資收站的志工們，讓他們享受這項福利。