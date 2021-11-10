淡水在地企業熱心公益 捐住警器、水域器材
為讓新北市消防局第三救災救護大隊，有更好的救災設備，淡水在地企業有豐食品公司捐贈住宅用火災警報器2千顆，以及價值100萬元的水域救災設備。在淡水區滬尾分隊舉辦捐贈典禮，有豐食品陳董事長更加碼捐贈3百萬元給淡水所有的消防及義消等單位做為慰勞基金。
新北市政府消防局副局長陳崇岳表示，感謝有豐食品每年對於消防付出許多貢獻，這次特捐贈住警器2000顆，充電式無刷高壓清洗機 1組，個人腰掛拋繩袋 13件，大體專用袋 50件，水域救災裝備 11組，勤務用排汗衫 200 件以及水域蒐救專用水母衣等等共價值100萬元的裝備，在市議員鄭戴麗香的積極協助下，提升水域搶救效能，強化鄰里消防安全，讓市民住得安心。
有豐食品股份有限公司於淡水區，生產大家所熟悉的食品北海鱈魚香絲已經40多年，作為在地企業平時對地方熱心公益，過去曾捐助消防局災情勘查車、救護車及船艇車等救災救護車輛，今年更同樣付出捐贈許多設備。
消防局表示，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言