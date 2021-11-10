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核子事故疏散演練 石門區里長全副武裝登場

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區110年度演練，今年由草里里率先登場，里長李金寶換上了隔離衣，全副武裝的進行疏散演練。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區110年度演練，今年由草里里率先登場，里長李金寶換上了隔離衣，全副武裝的進行疏散演練。 圖／紅樹林有線電視提供

住在核電廠附近的居民，定期就要進行核子事故疏散演練，模擬當核子事故發生時，民眾該如何聽從政府指示，居家掩蔽或是集結點疏散。石門區110年度演練，今年由草里里率先登場，里長李金寶換上了隔離衣，全副武裝的進行疏散演練。

石門區長林俊宏說，每三年一次的演練可以說是一次比一次還要逼真，從演練開始前的宣導、注意事項，到實際演練過程中，民眾進入民宅掩蔽作業、警車與消防車的車巡廣播、管制點的交通管制、里長與衛生所的碘片補發，最後是出發前往疏散集結點，民眾都全程演練過，希望透過定期的演練讓民眾養成核子事故疏散避難的知識。

草里里長李金寶指出，每三年一次的演練，目的就是希望讓里民養成核子事故疏散相關知識與技能，這個知識備而不用但演練要完全確實，才能在事故真的發生時，讓民眾清楚知道該如何遵循掩蔽及疏散步驟一一完成疏散作業，保護自己也保護家人。

石門 衛生所

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