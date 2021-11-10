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新北歡樂耶誕城12月登場 騎警隊擬加入觀光亮點

中央社 / 新北10日電

新北市府觀旅局今天表示，歡樂耶誕城活動進入第11年，今年活動將於12月開始，22日公布活動內容。市警局長黃宗仁說，除協助維護治安也考慮由騎警隊加入府中商圈的觀光亮點。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇今天在市政會議中專案報告「疫後新旅、觀光升級」，展開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的觀光基礎建設築底扎根，提升觀光軟硬體，並推動觀光計畫及行銷觀光品牌，準備迎接疫情後新型態旅遊模式。

蔣志薇表示，實體活動方面，歡樂耶誕城將邁入第11年，各局處協助突破各項艱辛挑戰，今年將於12月開始；活動內容與卡司將於22日公布，在防疫優先的原則下，提供民眾安全、安心的環境，讓世界看見新北。

在各局處回應議題時，市警察局長黃宗仁表示，歡樂耶誕城活動期間，警察的勤務策略會精準調整警力達到最大維護治安效果，並動用已建置的監視器等科技偵測儀器，守護過耶誕節的市民安全。他構想市警局也投入歡樂耶誕城活動，增加板橋府中商圈的新景點。

市長侯友宜說，很高興黃宗仁想要點亮警察局門面，並透過騎警隊與民眾互動，讓維護治安守護民眾安全的警察，不是只有硬梆梆的打擊犯罪。市府一定全力將活動辦得精彩，看到每年不同的創新。

侯友宜說，每年歡樂耶誕城都是市府最大的挑戰，去年在疫情下引進迪士尼的相關元素贏得口碑，投影光雕也展現新的視覺饗宴並流傳到國外，獲得656萬人次參與，今年須再接再勵全力以赴，讓疫情苦悶期間也要有生活小確幸。

侯友宜說，今年疫後振興經濟很重要，希望藉歡樂耶誕城引進人潮時，也幫助各縣市推廣產品，協助振興疫後經濟，希望有更好的心靈，迎接明年新的一年。

歡樂耶誕城 警察

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