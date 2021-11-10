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新北公共工程優質獎 三貂嶺隧道自行車道等12案獲獎

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共有共計12件公共工程獲獎、兩件個人貢獻獎。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共有共計12件公共工程獲獎、兩件個人貢獻獎。記者李成蔭／攝影

新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共有共計12件公共工程獲獎、兩件個人貢獻獎，新北市長侯友宜表示，今年工程完全沒受到疫情影響，同時也兼顧品質及安全，很謝謝市府團隊許多同仁在背後默默做事，讓新北市民享用美好的公共建設。

「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」共計12件公共工程獲獎，個人貢獻獎則由新工處副總工程司黃子毓及捷運局副總工程司鄭紹祥獲得殊榮。侯友宜也到場致詞，除肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，也很感謝所有團隊在背後默默做事，才讓新北市民享用美好的公共建設。

侯友宜強調，新北的建設在這波疫情中完全沒受到影響，同時期中也兼顧施工的品質、安全、環境及生態，所以特別舉辦頒獎活動感謝同仁的努力，12件作品中，不管是寶高智慧產業園區、沐心園、湳仔溝的環境改造等，都表現亮眼。

工務局說明，今年獲獎工程項目多元，包含舊三貂嶺隧道自行車道工程、樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫、新店區寶高智慧產業園區工程，以及便捷的淡海輕軌運輸系統等。個人貢獻獎方面，鄭紹祥致力安全便捷、落實品管的標準作業程序；黃子毓則督導工程參與各類評鑑或參賽，屢獲國家卓越建設獎等優異成績。民眾若想進一步了解各獎項及名單，可至新北採購處官網查詢得獎名單。

新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，侯友宜也到場致詞，除肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，也很感謝所有團隊在背後默默做事，才讓新北市民享用美好的公共建設。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，侯友宜也到場致詞，除肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，也很感謝所有團隊在背後默默做事，才讓新北市民享用美好的公共建設。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，侯友宜也到場致詞，除肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，也很感謝所有團隊在背後默默做事，才讓新北市民享用美好的公共建設。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，侯友宜也到場致詞，除肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，也很感謝所有團隊在背後默默做事，才讓新北市民享用美好的公共建設。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共有共計12件公共工程獲獎、兩件個人貢獻獎。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦「110年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮」，共有共計12件公共工程獲獎、兩件個人貢獻獎。記者李成蔭／攝影

侯友宜 疫情

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