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北市議會通過發放敬老金 藍綠樂見、小黨批多數暴力

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議會今天審查「重陽敬老禮金致送自治條例」，國民黨臨時提排富條款修正動議遭否決，其他無黨籍議員要求市府說明或討論排富內容亦未採納，最後三讀通過。記者鍾維軒／攝影
台北市議會今天審查「重陽敬老禮金致送自治條例」，國民黨臨時提排富條款修正動議遭否決，其他無黨籍議員要求市府說明或討論排富內容亦未採納，最後三讀通過。記者鍾維軒／攝影

北市議會今天審查「重陽敬老禮金致送自治條例」，國民黨臨時提排富條款修正動議遭否決，其他無黨籍議員要求市府說明或討論排富內容亦未採納，最後三讀通過。對此，議員梁文傑表示，法案給予市府裁量空間，可視財政狀況衡量發放金額；王欣儀說，過往有議員或協商時要求排富，所以提案加入排富條款，沒想到被否決；林穎孟則批國民黨的排富條款根本打假球，最後還是多數暴力通過此案。

國民黨團書記長王欣儀表示，國民黨團本就主張重陽敬老禮金不應排富，但過往協商或有議員提出排富意見，包括市長柯文哲也常常以郭台銘舉例，所以在第三條發放條件中提出修正動議，沒想到反而其他黨議員提出不排富版本。

面對民進黨團也支持不排富，王欣儀說，對方也有選民壓力，且民進黨執政縣市也都不排富發放重陽敬老禮金，加上排富和柯文哲的政策一樣，所以最後也是贊成恢復敬老金。

民進黨團總召梁文傑說，法案在法規委員會討論多次，因為給予了北市府彈性，可視財政狀況改變發放金額和標準，沒有硬性規定，所以黨團最後決議支持。

對於國民黨團提出排富條款，梁文傑說，必須要考慮其他縣市發禮金時的狀況，如果沒有特別排富，台北市好像很特殊，「基本上排富就很少有人領得到，若這樣恢復重陽禮金就沒意義」。

台北市議會改革政團總召、無黨籍議員林穎孟質疑，大會完全忽視年輕人意見，非進步城市該有的狀態；議員黃郁芬、林亮君則怒轟，國民黨團拿出排富條例根本是打假球，最後還是動用多數暴力強硬通過此案。

苗博雅表示，國民黨團提出排富修正動議，原本想要研究有多少人被門檻排除，卻沒有得到答案，市府官員更一反常態「不知道躲去哪」，沒有官員捍衛市府政策，連民眾黨議員也是有簽到，但不出席、不投票。

至於柯文哲曾說將提覆議甚至釋憲，王欣儀認為，覆議在政治上是非常嚴肅，必須審慎考量的政治動作，柯文哲等於要跟議會對抗，如果覆議也不通過的話，在國際政治的理論上柯是要下台的；而有關違憲疑慮，是絕對沒有的，王舉例北市的生育獎勵金就沒有排富，「這些都是政治動作，也沒有違憲」。

國民黨 北市 柯文哲

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