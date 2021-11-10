新北市府推智慧市集 可用電子支付購買茭白筍

新北市政府農業局推動零接觸經濟，今天舉行三芝茭白筍智慧市集，結合農會在市府地下室設2部自動販賣機，消費者以電子支付就可選購「美人腿」等新鮮農產。

市府農業局今天在地下1樓頒發茭白筍評鑑獎，並推銷智慧型市集。局長李玟在記者會表示，洽公市民不必到超市就可買到茭白筍，販賣機支援信用卡、行動支付及悠遊卡等3種主流無接觸電子支付功能，不必現金就能輕鬆購買。

農業局表示，市府地下室的花市結束營業後，場地招租新的簽約商家尚未進駐前，先與板橋區農會合作設置2部自動販賣機，出售新鮮農產三芝茭白筍，也請市長侯友宜代言促銷「美人腿」。

新北市三芝區農會推廣部主任周正男接受中央社記者訪問表示，茭白筍因體型修長又稱美人腿，三芝區水質好，茭白筍品種主要為「赤殼種」，採收比其他品種還晚，因一年收成1次，充足時間熟成，吃起來口感紮實鮮甜、飽滿細緻。

板橋區農會理事長郭進源在會中表示，每年10月及11月為新北茭白筍產季，品嚐正當時。板農與三芝區農會合作設立茭白筍快閃市集，以智慧販賣機提供民眾現採茭白筍、加工商品及各式農特產品。

侯友宜親自以行動支付體驗購物，他致詞表示，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各行業都被疫情打亂腳步，市府推動設立智慧市集是未來趨勢，都會區農會運用行銷優勢協助銷售推廣，農業局與農會也會利用網路平台販售農產，讓消費者多一項選擇。