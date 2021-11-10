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新北專案勞檢資源回收業者 30家僅1家合格

中央社 / 新北10日電

新北市勞工局表示，勞動檢查處針對30家資源回收業者實施專案輔導，初檢僅1家合格，已要求業者限期改善，如未改善，將依職業安全衛生法處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞工局今天發布新聞稿，勞局長陳瑞嘉表示，資源回收作業場所時常使用輸送帶、堆高機、挖掘機等重型機具，現場又囤積大量回收物，容易使作業人員面臨機械捲夾及物料倒塌的風險。

他表示，去年4月即發生一起勞工遭輸送帶捲入死亡職災，今年2月發生一件資收廠負責人遭翻覆的堆高機壓擊致死意外，顯見資源回收的作業風險較高，加上業者通常為規模較小、缺乏資源的微型企業，因此選定資源回收業作為專案輔導對象。

勞工局表示，勞檢處輔導業者共發現堆高機駕駛座未設安全帶、未設照明及方向燈等59項缺失，勞檢處會透過列管追蹤，以確認業者改善情形，如未依規定改善者，將依法處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

資源回收 勞工局

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