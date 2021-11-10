社子島「住一輩子」變限期 柯文哲：24年後長輩還活著？

針對社子島拆遷安置，台北市議員鍾佩玲指出，柯文哲曾承諾保障終生安置，可以「住一輩子」，如今卻改為弱勢族群限租24年，居民住在社子島40、50年都無法脫貧，豈是社子島開發案後就可輕易脫貧，讓她批評根本是欺騙市民。柯文哲回應，政府沒有打算從社子島的開發賺錢，保障24年已經是極限，更反問「24年後這些長輩還會活著嗎？」

鍾佩玲表示，柯文哲10月初到民進黨團來拜訪的時候，很明確說社子島的拆遷安置就是住一輩子、住到死，已共列冊476戶、926人的低收、中低收、身心障礙者保障租金補貼，此政策方向是否確定？

柯文哲表示，政府沒有打算從社子島的開發賺錢，社子島開發時有一筆土地重劃基金，提供弱勢居民租金補貼。

柯文哲進一步說明，若符合弱勢族群身分，則可保障承租24年，他強調，用意是為了脫貧，24年已經極限，年滿後基金尚有盈餘，仍會提供民眾繼續住下去。

鍾佩玲批評，所以照顧一輩子是假的？「你是在欺騙所有民進黨的議員，還是你在欺騙所有的市民？」柯文哲反問，24年後這些長者還會活著嗎？

鍾佩玲表示，鼓勵脫貧也要考慮到現實狀況，這些弱勢的族群在社子島已經住了40、50年，都沒有辦法脫貧，怎麼會覺得社子島開發案後這些人可望脫貧，「無法脫貧你要把他趕出去嗎？」另外，上千位資格不符的弱勢邊緣戶，只能申請專案住宅，租金是5折到85折，恐仍負擔不起。因此要求市府針對弱勢邊緣戶訂定更妥適的安置方案，且重新評估抵價地比例、最小開發規模調整的可行性。

柯文哲表示，台北市政府沒有趕過人，24年也不錯，有市長敢開支票，開24年已經很厲害了，並反問鍾，「不然你有更好的方法嗎？」

鍾佩玲批評，問題都要議員來解決的話，要市政府的同仁幹什麼？柯文哲回應，常常是這樣，如果講不出更好的方法，現在這個爛方法，就是最好的方法。