北市重陽禮金致送自治條例不排富 今表決通過

台北市長柯文哲上任後取消重陽敬老金，國民黨北市議會黨團上周將暫擱多時的「台北市重陽節禮金致送自治條例」送政黨協商，遭部分民進黨及無黨籍反對而暫擱，國民黨團為通過此案，發出甲級動員，今天下午在議會進行表決，在國民黨、新黨以及民進黨多數議員同意下，表決通過。

此條例是北市議會國民黨團2019年提案「台北市重陽節禮金致送自治條例」法規委員會審議通過，當時通過的版本是「不排富」，但下午進行表決前，國民黨團臨時加入「排富條款」，修正第三條的致送資格，加入以申報所得稅率達40%列排富對象，初估約年收入450萬元以上、約有2至3%北市老人領不到重陽敬老金。

國民黨所提的「排富」修正動議，在大會表決時，沒有得到過半數同意，自治條例第三條修正動議未過後，大會接著表決不排富的版本，結果在場58人，主席不投票，最後以48人贊成、4人反對、5人棄權，通過台北市重陽節禮金致送自治條例。

此條例明定重陽節禮金致送對象資格、致送方式、補領期限及方式，且明定本自治條例所需經費由市政府編列預算支應，並由市府訂定辦法規定金額。