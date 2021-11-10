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新北升級觀光軟硬體 迎接疫情後新型態旅遊模式

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀光旅遊網提供步道GPX軌跡檔供民眾下載，讓遊客登山時有更充份的安全資訊。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊網提供步道GPX軌跡檔供民眾下載，讓遊客登山時有更充份的安全資訊。圖／新北市觀旅局提供

新冠肺炎疫情重創全球觀光，新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，觀旅局除了提升觀光軟硬體，協助業者數位轉型是觀旅局重要目標，提供業者學習數位轉型契機，並且推動觀光計畫及行銷觀光品牌，準備迎接疫情後新型態旅遊模式。

蔣志薇今天在在市政會議上進行「疫後新旅、觀光升級」報告，在推動數位化工作上，籌備1年多改版推出「新北市觀光旅遊網」，提供遊客即時「適地化」旅遊服務，包括旅遊攻略、周邊交通點查詢、互動式地圖等功能，並且在網站上提供「個人化」旅遊推薦，以心理測驗問答的有趣形式呈現，找到旅客偏好的旅遊主題及行程。

蔣志薇表示，此次改版最大特色之一，是導入720度環景VR互動科技，透過虛擬實境，讓使用者在線上「先體驗，再出發」，提升網頁體驗樂趣與實用性。另外，網站也提供新北77條熱門登山步道的路徑軌跡地圖GPX軌跡檔供民眾下載，讓遊客登山時有更充份的安全資訊。

在疫情的影響下，數位旅遊將成為未來趨勢。蔣志薇強調，包括攜手旅遊電商平台，透過平台首頁、APP及LINE推播、遊程規劃等方式增加曝光產品，並且與「Google台灣」合作規劃5場次的「Grow with Google」的數位及實體課程，提供業者學習數位轉型契機。

在硬體方面，觀光旅遊局把握疫情期間優化十分風景區步道，以平緩坡道取代階梯，設計能讓所有人都方便使用的步行空間與觀景台，讓親子、高齡者、行動不便者等有多元需求的民眾能一起體驗十分最美麗的風景。

另外，觀旅局已陸續完成包含瑞芳區金瓜石、猴硐、以及碧潭風景特定區內較常使用的老舊公廁空間，大幅改善公廁環境，提供民眾更舒適的旅遊品質。而預計於明年3月至5月期間，將整修深澳鐵道自行車光隧道、強化隧道安全，以提升隧道本體結構強度及增加使用年限，延續亮點的推廣。

新版的新北市觀光旅遊局官方網頁改版最大特色之一，是導入720度環景VR互動科技，透過虛擬實境，讓使用者在線上「先體驗，再出發」，提升網頁體驗樂趣與實用性。圖／新北市觀旅局提供
新版的新北市觀光旅遊局官方網頁改版最大特色之一，是導入720度環景VR互動科技，透過虛擬實境，讓使用者在線上「先體驗，再出發」，提升網頁體驗樂趣與實用性。圖／新北市觀旅局提供

疫情 新冠肺炎

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