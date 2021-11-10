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冬令進補需注意！酒測值超標機車最高罰9萬、汽車12萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交通局表示，酒後駕車機車駕駛最高罰9萬、汽車駕駛最高罰12萬。聯合報系資料照
北市交通局表示，酒後駕車機車駕駛最高罰9萬、汽車駕駛最高罰12萬。聯合報系資料照

天氣逐漸轉涼，北市交通局表示，民間傳統多有「冬令進補」的習慣，但提醒民眾不論是開車或騎車，切勿酒後駕車，違反者機車騎士可處1.5萬至9萬元罰鍰、汽車駕駛可處3萬至12萬元罰鍰，且車輛需移置保管並吊扣駕照

交通局指出，民眾酒後若有移動需求，可選擇3種交通方式，第一，指定駕駛，同行中1人不喝酒，負責開車送喝酒者回家；第二，改搭計程車，透過手機APP叫車，或利用市話免付費叫車專線0800-055-850及車隊代碼叫車。

第三，酒後代駕服務，由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，將民眾及愛車安全送達目的地，酒後代駕參考服務費以里程10公里為基準，10公里內收費不收過1000元，10公里以上，每2公里加收的服務費不超過200元。

另外，為了方面民眾利用酒後代駕服務，除可使用市話免付費叫車專線，也能利用「台北好行」APP系統，點選「計程車」後，進入「酒後代駕」服務，點選各計程車隊專線叫車，或是民眾在飲酒前或飲酒後，請店家協助打電話叫車。

交通局表示，喝酒後吐氣酒測值超過每公升0.15毫克，就違反道路交通管理處罰條例第35條規定，機車駕駛人可處1.5萬元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人可處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，且車輛必須被移置保管，並需吊扣駕照；若吐氣酒測值超過每公升0.25毫克，更會觸犯刑法的公共危險罪；拒絕酒測者則將直接以18萬元裁罰。

計程車 酒測 駕照

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