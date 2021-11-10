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林口違章資源回收廠 業者允資收物限期清運完畢

中央社 / 新北10日電

新北市政府稽查林口違章資源回收場，副市長謝政達今天說，經與業者協調，違章建築部分已自行移除，場內資源回收物則限期於本週自行聯繫合法業者載運出廠，且不得再違規收取。

林口某違章資收場運作時常噪音擾鄰引民怨，新北市政府昨天派公安小組進場稽查，業者除配合稽查外也同意撤場遷離並儘速連繫配合廠商清理場內堆置物品。國民黨籍議員陳明義則指出，業者吊離貨櫃是因內有價值上億木材，才會配合執法先行吊離，業者也有繳交罰款。

新北市政府消防局今天發布新聞稿指出，林口區文化北路違規資源回收場不但違反土地使用分區管制規定，且具有違章貨櫃屋，市府公共安全聯合稽查小組昨天要求業者立即改善，並於今天前往複查。

新北市副市長謝政達在新聞稿中表示，經與業者溝通協調，業者承諾違章建築部分今天會自行移除，場內資源回收物也將採只出不進方式，於本週自行聯繫合法業者載運出廠，且不得再違規收取資收物。

謝政達表示，針對當地資收個體戶因仰賴資源回收作業作為其生計部分，將由環保局轉介媒合，以確保弱勢民眾的權益。

新北市政府表示，從事資源回收處理行為相關業者，除須尋覓合法用地外，也應依規定向登記機關完成登記，更要落實環境污染防制作業；一旦查獲相關違規情事，將強力執法，嚴格取締危害公共安全、落實環境保護。

資源回收 林口

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