整合社宅及都更量能 北市住都中心條例議會審查過關

台北市議會法規委員會今天審查「北市住都中心設置自治條例」，議員針對未來住都中心成立後的社宅管理方式、專任董事業務進行討論，最後修正部分文字後審查通過。都發局長黃一平表示，現有的都更中心未來會和住都中心合併，並加強社宅物業管理，提升租後服務品質。

「台北市住宅及都市更新中新設置自治條例」今日審查通過，未來還要經過大會2、3讀才算正式立法；黃一平表示，目前有9300戶社宅正在興建、營運管理中的有3700戶，未來社宅會有2萬戶以上，若北市住宅與都市更新中心成立，可以提升管理量能，提升租後服務品質，讓行政法人朝企業化經營管理。

有議員就同時有專任董事、董事長和執行長在管理上是否會造成混亂進行討論，議員周威佑說，如果董事長是兼任，公司幹部是要聽命於董事長、執行長還是專任董事，公司由誰治理？都發局回應，董事長會有一定層級，像是中央住都中心董事長就由內政部長花敬群兼任、新北市住都中心董事長由副市長擔任，可綜理所有業務，執行面由執行長負責。

另外，針對社宅管理部分，議員汪志冰指出，台北市範圍廣大人口密集，都發局有計畫分區管理，建議將管理細節做成附帶決議，包括社宅經營管理模式、住都中心量能、配置狀況與經濟規模，未來議會監督才有依據。

議員黃郁芬說，雖然擴大管理可以節省維管成本，但應避免物業管理公司壟斷問題；議員王浩則說，如果物業公司具有經濟規模，未來才有議價籌碼。黃一平表示，未來社宅更多、又分布在不同區域，整合後就能節省物業管理費用。

經過2小時討論後，法規委員會修正部分文字後並加上附帶決議後審查通過。黃一平會後受訪表示，若北市住都條例順利三讀，住宅跟都更推動就能整合運用，讓後續執行社宅管理維護上更有彈性，專業人員進駐後有效管理社宅，提升服務品質，而現有的都更中心整併後，所有成員會持續執行都更作業。