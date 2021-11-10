獨／不滿陳情無效 新北阿伯咆哮拍桌嚇壞公務員

「什麼叫做依法行政！」新北市府大樓工務局昨天下午突然出現狂吼聲，聲音之大整層樓都被聲音覆蓋，只見一年約80歲的阿伯對著公務員咆哮，由於阿伯不僅情緒激憤更動手拍桌，讓一旁辦公的女性公務員嚇的縮在一旁，公務員心驚驚的說「好可怕喔！」最後駐衛警趕到現場，阿伯才悻悻然離開。

工務局表示，該名阿伯住在板橋某知名社區旁，由於社區內包括容積獎勵的開放空間，阿伯認為該空間理應為民眾皆可自由進出場所。但該社區開放空間僅上午7時至晚間10時開放，阿伯不滿因此要求應該24小時全天候開放。而工務局則是為兼顧民眾有更多活動空間及維護民眾居住安全，因此訂定開放空間可限制時段。

不過阿伯認為憲法賦予人民有自由權利，堅持認為開放空間應24小時開放，去年中開始就透過「與局長有約」、1999等多種管道向市政府反映，要求社區開放空間24小時開放。

但經過一年多的陳情未能達到阿伯的期望，昨阿伯再度到新北市工務局陳情，市府公務員則回應，依作業要點等相關規定，社區管制開放空間時段已明文訂定，表示為依法行政希望阿伯諒解。但阿伯聽聞相當不滿，因此開始在市府大樓內大罵公務員。

新北市府訂定的「新北市建築物開放空間管理維護要點 」，其中第7點寫明「本要點施行前已領得使用執照之建築物，其開放空間應至少於每日上午7時至晚上10時全部開放供不特定人士使用，其餘時段得依既有設施設備予以管制。」

新北市工務局使管科長陳德儒表示，工務局秉持維護市民居住安全及民眾通行雙方的權利，並將持續與阿伯溝通，使阿伯能理解限時開放理由。