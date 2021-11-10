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拆除大隊進駐林口違法資收場緊盯 業者今乖乖自拆違建
林口違法資收場引發在地居民困擾，今為市府限期自拆最後期限，新北工務局表示，拆除大隊今在現場集結，以防業者擺爛不拆除，而業者也確實於早上將違章貨櫃屋吊離現場；未來類似情形，拆除大隊也會持續配合市府相關單位強力監督及執法。
新北市林口區一間位於住宅區的違法資收場日夜作業產生巨大聲響，引發居民憤怒，業者遭到檢舉拆除後，竟再度原地重建營業。市長侯友宜日前指示，公安小組列管該「刁蠻業者」，必須在今日之前自行清理完畢。
工務局說明，今日是該違法資收場自拆的最後期限，拆除大隊在上午9時30分隨市府公安小組到現場集結，複查業者情況，若沒有進行拆除就會即刻進場動手作業。
工務局進一步說明，經到場複查發現，業者在早上即自行把貨櫃屋吊離現場，環保局稽查人員未來也會每天到現場駐點，避免囂張業者又有如上次偷偷重啟營業。
市府強調，違反土地使用分區管制規定的資源回收物，也已要求業者限期清運，以只出不進方式於本週自行聯繫合法業者載運出廠，並不得再違規收取資源回收物。
工務局補充，此類違規情況，會視違規行為主管機關如何處理，若有業者被要求限期自拆而不自拆，拆除大隊就會強力執法，馬上進場拆除，以打擊非法業者，嚴格取締危害公共安全。
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