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新北八大行業246家業者復業 已稽查120家、13家有缺失

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，如果不落實改善，就要用公權力介入，不能有防疫漏洞，既然開放就要管理。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，如果不落實改善，就要用公權力介入，不能有防疫漏洞，既然開放就要管理。記者江婉儀／攝影

新北市八大行業申請復業業者總計有246家，經發局表示，目前目前已稽查120家，經查有缺失業者有13家，包含未落實預約制、環境清消等，已請業者立即改善。新北市長侯友宜表示，如果不落實改善，就要用公權力介入，不能有防疫漏洞，既然開放就要管理。

經發局長何怡明表示，10月4日至11月2日，中央有條件開放視聽歌唱、網咖、三溫暖、夜店、舞場、酒家等場所（不得有陪侍服務），經發局截至9日統計，申請復業申請審核通過包含網咖59家、視聽歌唱業175家、電玩10家、三溫暖1家及舞場1家，目前已稽查120家，經查有缺失業者有13家，包含未落實預約制、環境清消等，已請業者立即改善。

侯友宜表示，八大行業剛開放，感謝公安小組都到申請復業的業者場所複查，如果不落實改善，就要用公權力介入，不能有防疫漏洞，既然開放就要管理。各項活動跟中央放寬的各種項目，該防疫的還是要務實做到。疫情在全球沒有完全解除，還是要努力。

侯友宜 失業

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