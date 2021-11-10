「上億木頭」在哪裡？ 環保局：業者已搬離一貨櫃

林口違章資源回收因噪音汙染引發民怨，總質詢期間成為議員質詢議題掀上檯面，新北市議員陳明義昨上午說業者一家五口是艱苦人，盼延長資收場搬遷期限至月底。不料，陳明義脫口說出現場有「上億木頭」，讓在場官員皆眼睛一亮，環保局則表示，今上午前往現場察看，裝木頭的貨櫃業者已先自行搬離一個。

陳明義在新北議會殿堂針對「上億木頭」更說道，貨櫃裡的木頭一根要給他女兒當嫁妝、一根要給他兒子等語，讓外界好奇是怎樣的木頭如此價值非凡。

對此，環保局表示昨天到達現場後，的確有看到現場有兩個貨櫃裝著大木頭，但是是怎樣的木頭、是否有上億的價值，環保局並不清楚。

「同仁並非木頭專家，我們到現場是針對資收物進行判斷」，環保局今天上午前往現場察看，該貨櫃業者已先行移除一個，另外一個目前仍在現場，業者將再自行搬離。