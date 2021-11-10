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補助標準比中央高 北市派律師破勞資爭議5000件

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局表示，儘管中央沒有針對工資調解爭議補助，但北市仍有將其納入法扶範圍。聯合報系資料照
北市勞動局表示，儘管中央沒有針對工資調解爭議補助，但北市仍有將其納入法扶範圍。聯合報系資料照

勞動部針對常見勞資爭議案件發布法律扶助實施要點，但北市議員李明賢發現，工資調解爭議案件為數最多，卻不在補助範圍內，認為有為德不卒的缺憾，北市勞動局長陳信瑜認同議員看法，除已2次行文建議勞動部將其納入法扶範圍，也將撥市府經費補助弱勢勞工的律師出席費，截至今年10月止已補助108件。

李明賢指出，勞動局今年6月擴大勞資糾紛補助範圍，資遣費、退休金、恢復雇傭關係等均納入法扶補助範圍，但為數最多的工資爭議卻沒被納入，「法案雖立意良善，但不夠完整，幫勞工應幫到底」，中央今年補助的36萬已用了30萬，建議北市府向中央爭取擴大補助範圍，若中央預算用完，盼用市府預算補助勞工。

陳信瑜表示，經統計，去年北市勞資爭議調解案件已達5147件，為全國之最，常見爭議案件類型包含工資、資遣費、恢復雇傭關係、退休金、職業災害補償等5大類型。過去勞資爭議法扶補助僅職災有補償，今年6月3日起，中央增訂3項目如資遣費、退休金、恢復雇傭關係等納入法扶。

然而，工資調解爭議案件占總件數的5成，卻不在法扶範圍。陳信瑜說，儘管中央沒有補助，但北市府依然有把工資爭議納入補助範圍，9月11日第一次行文給勞動部盼能增列，中央表示會考慮；10月13日第二次行文勞動部，勞動部於10月28日告知，了解工資爭議數量多，但在資源有限情況下，會做滾動式調整。

陳信瑜表示，目前勞動部提供北市的補助費用已使用9成，若預算不夠的話，會使用勞動局公務預算來補助弱勢勞工的律師出席費，再不夠就動用預備金，在工資調解爭議法扶部分，北市有比中央更高的補助標準。

勞動局補充，工資調解爭議法扶補助部分，是針對工資（含加班費）請求金額達1萬元以上的調解爭議案件，市府會評估案件複雜程度及必要性，若有需求會由市府經費支應律師陪同勞工出席會議的費用，截至今年10月止，已協助108件工資調解爭議案件，每場補助3000元律師出席費；另因明年預算已編列，預計2023年再來評估是否正式編列預算。

北市 勞動部 律師

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