影／2021新北耶誕城12月登場 侯友宜:拭目以待

2021年新北耶誕城將在12月登場，新北市長侯友宜表示，11月底會跟大家報告，拭目以待，今年主題跟去年不一樣，會讓孩子非常開心，也帶動全國到新北市欣賞一年一度創新又不一樣思維的新北耶誕城。

2020耶誕城在去年11月13日登場，侯友宜說，歡樂耶誕城去年創造656萬人次，也是去年疫情，讓全國、國際最關注的大型活動，去年是迪士尼主題，贏得很好口碑，尤其在市府大樓的投影光雕，讓很多愛好攝影的民眾分享照片，流傳到全世界都知道耶誕城，今年雖然疫情舒緩，但會比去年辛苦，因今年疫情比較嚴峻，市府在短短2個多月快速展開，面對12月初歡樂耶誕城，各局處要全力支援，在苦悶氛圍中還有一點小確幸，另外也可以跟外縣市合作，在市民廣場辦活動吸引人潮，幫助需要推銷產品的對象，新北都很樂意幫忙。

警察局長表示，這對警察來說，本來是一個很大的負擔，但這幾年在勤務策略都有檢討，要用最精準警力來維護治安，也會動用警正科技，守護來過耶誕城的民眾安全，並增加租用跟移動監視器投入勤務中，今年則考慮開放警察局，希望建置一個新景點；侯友宜說，樂見警察局在府中商圈的活動面，也點亮門面，舉辦相關活動跟民眾互動分享喜悅，不是單一打擊犯罪的印象。