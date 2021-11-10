聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／2021新北耶誕城12月登場 侯友宜:拭目以待
2021年新北耶誕城將在12月登場，新北市長侯友宜表示，11月底會跟大家報告，拭目以待，今年主題跟去年不一樣，會讓孩子非常開心，也帶動全國到新北市欣賞一年一度創新又不一樣思維的新北耶誕城。
2020耶誕城在去年11月13日登場，侯友宜說，歡樂耶誕城去年創造656萬人次，也是去年疫情，讓全國、國際最關注的大型活動，去年是迪士尼主題，贏得很好口碑，尤其在市府大樓的投影光雕，讓很多愛好攝影的民眾分享照片，流傳到全世界都知道耶誕城，今年雖然疫情舒緩，但會比去年辛苦，因今年疫情比較嚴峻，市府在短短2個多月快速展開，面對12月初歡樂耶誕城，各局處要全力支援，在苦悶氛圍中還有一點小確幸，另外也可以跟外縣市合作，在市民廣場辦活動吸引人潮，幫助需要推銷產品的對象，新北都很樂意幫忙。
警察局長表示，這對警察來說，本來是一個很大的負擔，但這幾年在勤務策略都有檢討，要用最精準警力來維護治安，也會動用警正科技，守護來過耶誕城的民眾安全，並增加租用跟移動監視器投入勤務中，今年則考慮開放警察局，希望建置一個新景點；侯友宜說，樂見警察局在府中商圈的活動面，也點亮門面，舉辦相關活動跟民眾互動分享喜悅，不是單一打擊犯罪的印象。
另外，國民黨前立委顏寬恒昨宣布，參加台中市第二選區立委補選。侯友宜表示，參與選舉是民主風範、每個人的權益，大家加油，心想事成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言