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台北市原住民族文化節起跑 林班歌大賽成亮點
台北市原民會今年將舉辦「台北市原住民族文化節」，將以林班歌的再傳唱為主題，推出系列精彩的活動與節目，上午舉行活動宣傳記者會。活動從11月20日的「原住民林班歌大賽」，一直到12月1日在凱達格蘭文化館展出的年度成果特展，展現台北市都市原住民獨特魅力。
原民會指出，北市有著許多由原住民族人共同參與建構的足跡，工商業發展也吸引原住民族人大量移入，共同參與了台北101大樓、中正紀念堂、台北車站等許多台北市著名的地標建築工事，族人們辛苦工作之餘，為排遣思鄉之情，彈著吉他高唱林班歌就成了大家於休息時最常見的娛樂，而此也形成了都市原住民的音樂文化形態。
原民會指出，這次原住民族文化盛事，希望能凸顯台北市原住民族為城市奮鬥的成就與驕傲，為了讓二、三十年前曾在大台北各工程工地中所聽到的城市林班歌，能夠再次傳唱，今年度的文化節活動，首先透過開放徵件的方式，募集最好的活動主題名稱與主題曲，作為「台北市原住民族文化節」宣傳的行銷亮點。
此外，活動將舉辦一系列的原住民族文化活動，包括11月20日的「原住民林班歌大賽」、11月28日原住民族文化節的「樂舞展演」及原力四射的「青年之夜」，以及12月1日於凱達格蘭文化館展出的年度成果特展，結合部落與都市生活，也展現北市的多元文化特色。
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