氧氣瓶亂擺、沒證照開堆高機 新北回收場違規率高達97%

資源回收作業場一般都有許多重型機具、氧氣瓶等危險工具及物品，若操作不當恐發生致命意外。新北市勞工局今年派員稽查30家業者，初檢29家不合格；主要問題為未將危險氣體鋼瓶固定、堆高機未設安全帶、沒有做好職場霸凌預防等，勞工局將於近期再派員複查，若仍無改善，將依職業安全衛生法處3至30萬元罰緩。

資源回收場員工作業時常會使用到輸送帶、堆高機、挖掘機等重型機具，若操作不慎，機具可能倒塌，也可能將物品甩至道路上，影響民眾安全。台灣去年4月就曾發生1起勞工遭輸送帶捲入死亡的案例，今年2月也有發生1件資源回收廠負責人遭翻覆的堆高機壓死事件。

勞工局今年派員檢查30家資源回收場，發現竟有29家都出現違規情形，共計59項缺失，僅1家業者安全過關。違規項目包括堆高機駕駛座未設安全帶、重型機具駕駛離開座位時未將貨叉置於地面、現場人員使用氧氣、乙炔從事熔切作業時，未確實固定鋼瓶等。

新北市勞工局勞檢處科長紀宏琦表示，以規模較大的協鎮鋼鐵工業有限公司為例，他們在放置或儲存氧氣瓶、乙炔等危險氣體時，都未依照規定，若一個不慎，可能導致鋼瓶噴出亂竄砸死人，或是氣體外洩，導致爆炸、火災發生。

紀宏琦提到，此次檢查中，還發現宏田環保有限公司員工沒有相關證照就操作堆高機，由於重型機具操作不慎恐會發生翻覆意外，這部分將會是未來市府的稽查重點。另外，去年康軒事件發生後，市府開始加強職場霸凌預防，業者必須做好員工教育訓練及宣導，這次有許多業者都沒有做到此點，會要求改進，進行複查。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，資源回收業者通常規模較小，一般無法完全負擔安全衛生改善費用，所以市府將提供「補助微型企業改善安全衛生設備作業計畫」，只要是50人以下的事業單位，皆可提出補助申請，若是業者要增設或改善高風險預防的器械設備，最高能獲得6成補助，上限12萬元。