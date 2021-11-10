新北明年擴大濕地藝術季 跨界系列講座11月搶先登場

為凝聚民眾對在地生活環境的認同，新北高灘處明年將擴大舉辦「新北濕地藝術季」，並於本月先以「環境教育X跨界對談」系列講座配合開展，包含地方文史、表演藝術及環境藝術等主題，盼從不同面向拉近民眾與濕地的距離，培養保護環境的意識與行動。

高灘處指出，新北將於明年1月擴大舉辦濕地藝術季活動，廣邀市民共創藝術，而為配合開展，也將於11月16、23、30日三天晚間7點舉辦「環境教育X跨界對談」系列講座，以環境教育為主軸，延伸地方文史、表演藝術及環境藝術等主題，帶領民眾以不同面向認識大漢溪濕地。

高灘處說，首場講座是「環境教育X地方文史」邀請枋橋文化協會理事長莊文毅演講，以板橋在地人的角度，談湳仔溪水路與城市興起的脈絡，以了解人與河川的關聯，並探討如何進行多元文史與環境教育。

23日「環境教育X表演藝術」邀請舞蹈生態系創意團隊藝術總監彭筱茵，分享用藝術創作開啟大自然與身體的對話。30日「環境教育X環境藝術」邀請台北國際藝術村藝術總監李曉雯分享，過去以藝術參與方式帶領地方探討環境永續的經驗。