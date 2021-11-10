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新北明年擴大濕地藝術季 跨界系列講座11月搶先登場
為凝聚民眾對在地生活環境的認同，新北高灘處明年將擴大舉辦「新北濕地藝術季」，並於本月先以「環境教育X跨界對談」系列講座配合開展，包含地方文史、表演藝術及環境藝術等主題，盼從不同面向拉近民眾與濕地的距離，培養保護環境的意識與行動。
高灘處指出，新北將於明年1月擴大舉辦濕地藝術季活動，廣邀市民共創藝術，而為配合開展，也將於11月16、23、30日三天晚間7點舉辦「環境教育X跨界對談」系列講座，以環境教育為主軸，延伸地方文史、表演藝術及環境藝術等主題，帶領民眾以不同面向認識大漢溪濕地。
高灘處說，首場講座是「環境教育X地方文史」邀請枋橋文化協會理事長莊文毅演講，以板橋在地人的角度，談湳仔溪水路與城市興起的脈絡，以了解人與河川的關聯，並探討如何進行多元文史與環境教育。
23日「環境教育X表演藝術」邀請舞蹈生態系創意團隊藝術總監彭筱茵，分享用藝術創作開啟大自然與身體的對話。30日「環境教育X環境藝術」邀請台北國際藝術村藝術總監李曉雯分享，過去以藝術參與方式帶領地方探討環境永續的經驗。
高灘處期盼，藝術季一系列活動能讓民眾對在地生活環境有更多認同，培養保護環境的意識與行動，而這次跨界也希望對藝術共創、社區參與、地方文史與表演藝術有興趣的民眾能一起參與；講座活動報名網址，有相關問題亦可至高灘處官網或大漢溪濕地生態廊道服務中心粉絲專頁查詢。
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