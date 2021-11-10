三芝茭白筍產季到 農產智慧市集於新北熱區開賣

每年10月及11月為新北茭白筍產季，此時的茭白筍支支飽滿肥碩，是品嘗新北茭白筍好時機。新北市農業局今起在板橋市府大樓下設置茭白筍快閃智慧市集，另外，農業局宣布茭白筍宅配免運費優惠再增加200組，於三芝區農會官方網站及市府農業局「美味農業得來速」網站均可下單選購。

市府為了讓大家都能品嘗到最新鮮的三芝茭白筍，輔導板橋區農會與三芝區農會合作，於11月10日至同月19日在新北市府大樓B1設立茭白筍快閃智慧市集，擺設期間限定茭白筍販賣機，提供民眾現採茭白筍、茭白筍加工商品及各式農特產品，讓民眾可就近享用三芝美味茭白筍。販賣機並支援信用卡、行動支付及悠遊卡等三種無接觸支付功能，讓民眾買得安心。

今上午農業局舉行茭白筍快閃智慧市集開幕活動，新北市長侯友宜宣布好康再加碼，茭白筍宅配免運費優惠再增加200組，於三芝區農會官方網站及市府農業局「美味農業得來速」網站均可下單訂購。新北市農業局也將於11月14日在臉書粉絲專頁「稼日蒔光」舉辦茭白筍創意料理互動抽獎活動，預計送出20份茭白筍產品。

三芝區農會理事長林義信表示，三芝區環境優、水質好，種出的茭白筍品質優異，不僅筍白長、筍徑粗，肉質更是白皙細緻，堪稱筍中極品，是許多老饕的最愛。板橋區農會理事長郭進源則說，設立智慧市集是未來趨勢，很高興本次能與三芝區農會合作，於產季期間共同推廣三芝的優質茭白筍，希望能讓走過路過的民眾都有機會品嘗到三芝的當季美味。