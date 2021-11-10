防疫旅館春節量能不足 新北籲開放集中檢疫所

新北市府今天表示，盤點新北防疫旅館量能及防疫車隊數量，仍不足以提供春節期間返台民眾需求，將建議中央開放集中檢疫所提供民眾自費預訂，也提升短期租用一般旅館的誘因。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議上午在市府舉行，衛生局長陳潤秋在會中報告，從10月26日至今，已經沒有新增本土病例；若以接種地統計，新北的疫苗第1劑次接種涵蓋率為77.79%。

觀光旅遊局長蔣志薇會中表示，目前新北防疫旅館入住率為61%，盤點後希望在年底前增加218個房間，共達到2908房。但面對春節的需求及「10+4」的檢疫規範，面臨相當挑戰；主要是房間量能不足，房間釋出效果不明顯，加上防疫計程車隊資源不足。

她說，觀旅局盤點防疫旅館量能後，建議中央開放集中檢疫所提供民眾自費預訂，也加強短期租用一般旅館的誘因。

交通局長鍾鳴時報告，目前防疫計程車有80輛待命，預估過年前一週高峰期，將會有2000多輛次需求。

聽取相關單位報告後，市長侯友宜表示，除少數不具傳染力的舊案，新北從9月起已超過2個月疫情穩定，鄰近的日本也放寬邊境管制與減少隔離天數，但疫情雖稍緩仍要提高警覺。

侯友宜說，新北防疫旅館面臨嚴峻挑戰，房間釋出數目不足提供返台民眾需求外，防疫車隊要提升到200輛，須向中央爭取經費補助防疫大巴士等交通資源。至於開放恢復營業後的八大行業，如未做好防疫就會展現公權力以落實管理。

經濟發展局長何怡明會中說明八大行業防疫復工執行情形，10月4日至11月2日中央陸續有條件開放視聽歌唱、網咖、三溫暖、夜店、舞場、酒家等申請復業，市府稽查復業業者120家次，查有防疫缺失者共13家沒有落實預約制、環境清消等，已請業者立即改善。