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光棍節免替牠們傷感 動物園：大貓熊獨居是天性

中央社 / 台北10日電

明天是11月11日，又被戲稱為「光棍節」，台北市立動物園表示，若看到有些動物孑然一身，其實不用替牠們惋惜，例如大貓熊、台灣黑熊等都是獨自生活比較好的「偽單身」動物。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，在動物園裡，除了有正在找尋伴侶的「真單身」族群，也有適合獨居的「偽單身」動物，例如大貓熊、台灣黑熊、棕熊、老虎、花豹等，雌、雄個體在非繁殖期並不會一起生活，所以看到活動場內只有一隻個體是正常不過，否則反而容易為了搶食物、搶地盤打鬥。

動物園舉例，大貓熊「團團」、「圓圓」一家四口，除了「圓寶」未成年還會跟在媽媽圓圓身邊之外，團團與「圓仔」都已擁有各自的活動空間；未來隨著圓寶慢慢長大、圓圓出現驅離動作時，圓寶也會展開獨居生活，所以現在能看見母女同框互動日子已越來越少。

不過，動物園指出，園內目前有許多單身動物們在等待適合對象，例如10月底剛從新加坡來的馬來貘Putri，期待未來能與「貘樹」配對；同樣是新加坡來的大食蟻獸「口袋莎」，已經獨守空閨3年，有望在今年底、明年初找到伴侶。

動物園表示，還有從德國法蘭克福來的4隻棕蜘蛛猴單身漢群，以及新加坡來的黑吼猴父子，都必須等其他家族的雌性個體找不到親緣關係更遠的雄性個體時，才有機會脫離單身。

單身 動物園 台灣黑熊

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