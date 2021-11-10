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影／春節返鄉防疫旅館一房難求 新北給中央2建議

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，居家檢疫改成10+4，還是要守住防疫線，至於防疫接駁計程車的部分，會全力滿足大家需求，全面備戰。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，居家檢疫改成10+4，還是要守住防疫線，至於防疫接駁計程車的部分，會全力滿足大家需求，全面備戰。記者江婉儀／攝影

防疫旅館一房難求，新北市觀旅局長蔣志薇表示，在今年12月底前會再增加218個房間，但供給量仍不足，也有防疫計程車量能不足問題，也會提出2建議給中央。新北市長侯友宜表示，居家檢疫改成10+4，還是要守住防疫線，至於防疫接駁計程車的部分，會全力滿足大家需求，全面備戰。

因應春節期間返鄉人潮，蔣志薇說明，目前新北市防疫旅館總計有25間、2690個房間，目前入住率61%，觀旅局持續擴充防疫旅館量能，到12月底前會再增加218個房間，總計2908個房間。但面對春節返鄉人潮，供給量仍是不足，中央將居家檢疫措施改成10+4，但業者發現房間釋出效果不明顯，也有防疫計程車量能不足問題，會建議中央開放集中檢疫所提供民眾自費預定、或是比照今年春節期間，提高短期租用一般旅館作為誘因。

交通局長鍾鳴時表示，已經跟車隊做相關整備，目前新北市防疫計程車有80輛，考量春節返鄉人潮使用狀況，涉及兩次PCR接送，在過年前一周預估會有2380使用次的需求，會請車隊擴大到200輛防疫計程車，但中央在相關預算金5000萬尚未全數下來，只給了1千多萬，還會請中央挹注資源。

針對防疫旅館不足問題，侯友宜表示，新北要加油，希望多擴充防疫旅館，也建議中央，不只有新北，全國都面臨防疫旅館不足的問題，因應居家檢疫措施新制，業者也面臨新的挑戰，很難在這樣調整下，滿足所有需求，建議中央希望有短期旅館做為調整步伐，並在集中檢疫所寬裕的地方，提供給民眾做防疫旅館，也是一個應急之道。

防疫旅館 計程車

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