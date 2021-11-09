影／挨轟拼裝社宅 議員爆剛驗收新奇岩社宅滲水施工缺失多
台北市長柯文哲重大施政社宅興建，不過社宅卻頻頻遭踢爆缺失多。台北市議員陳怡君今天在市政總質詢再度踢爆，指北投區剛驗收、開放入住的新奇岩社宅，光是缺失問題就一籮筐，不僅施工品質粗糙、還有滲水等問題多，質疑根本是「拼裝社宅」。北市都發局回應，新完工社宅均採行「162快速服務」機制，持續針對承租戶通報缺失全力改善，已責令原統包廠商加派人力駐點改善。
陳怡君今天質疑，柯文哲強調打造高品質社會住宅，不過今年10月18日才剛完工驗收的新奇岩社宅，民眾11月陸續入住，她卻陸續接獲陳情，以日前中央部會查核市府工程機關的報告中，新奇岩社宅的查核成績僅75分乙等，缺失扣點合計10點，市府公共工程督導會報中也提出21項缺失，其中有８項品管制度缺失、13項施工品質缺失。
甚至議員說，社宅驗收後，建築內竟還藏有酒精性飲料空罐，顯而社宅工程有管理疏失。
陳怡君也在議場播放現場會勘影片，發現新奇岩社宅牆面坑坑巴巴；建物磚塊堆疊凌亂不一，無法與水泥砌合；景觀燈電線裸露；停車格位規劃不當；建物油漆塗抹不均；陽台護欄沒固定；鋼筋鏽蝕滲水嚴重；樓梯扶手欄杆因規格不合、磚塊墊高亂象；樓梯扶手欄杆螺絲鬆脫、搖晃。更離譜的是，住戶房間的門竟然無法上鎖，還有鞋櫃放不了鞋等十多項缺失。
陳怡君批評，市府沒有兼顧社宅施工的品質，就連公安也沒有掌握。具體要求市府查核小組應在社宅施工時，就應該加強查核，並重新檢討社宅施工品質與配備需求及規格。
對此，都發局表示，對於社宅鋼製戶外逃生梯因雨水於交界處漏下，導致牆面汙染，將設置擋水設施導引至排水處，避免汙染情形再次發生。至於新完工社宅均有採行「162快速服務」機制，積極處理住戶反應各項服務或維修問題。將持續針對承租戶通報缺失改善項目進行全力改善，都發局已責令原統包廠商加派人力駐點持續改善。
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