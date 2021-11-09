新北市府稽查林口違章資源回收場 業者允遷離

林口某違章資收場運作時常噪音擾鄰引民怨，新北市政府在市長侯友宜指示下，今天派公安小組進場稽查，業者除配合稽查外也同意撤場遷離並儘速連繫配合廠商清理場內堆置物品。

國民黨籍市議員蔡淑君昨天在議會質詢表示，資源回收場營運噪音讓附近居民難以忍受，又位於林口特定計畫區第二住宅區內，明顯違建違法，從11月1日拆除大隊進場強制拆除，但市府人員才離開，業者就把貨櫃屋、廁所用拖吊車載運回來，繼續營業。

國民黨籍議員陳明義質詢時表示，業者吊離貨櫃是因內有價值上億的木材，才會配合市府執法先行吊離，業者也有繳交罰款。他籲市府執法也要聽聽基層阿公阿嬤靠回收賺點小錢的心聲。

侯友宜答詢表示，限期業者11月10日前處理。這涉及公權力的執行，若有爭議就到場認定，市府一定會在兼顧法理情下給予寬容。

新北公安小組今天下午到現場勘查，警消及城鄉、環保、工務等局處大隊人員到場，除確認資收場違反土地使用分區等規定，要求業者撤場，並認定現場做辦公室使用的貨櫃屋為違建。在議員陳明義居中協調下，業者同意撤場並儘速清理場內物品及環境。

陳明義接受媒體聯訪表示，業者願搬離，他是幫忙業者協調地主不要沒收押金，這和其他議員所質詢的內容事實不符，放在貨櫃的漂流木跟著業者10多年，看起來雖不值錢，但是要留給子女的嫁妝，因此在他們的心中價值是上億的，因此，應該是要把事情講清楚。

新北市環境稽查重案組執行秘書許銘志向中央社記者表示，全案涉及違反分區使用規定及環境雜亂、違建等問題，明天會確認違建是否移除，場內堆置的有價物品也應儘速移走，以完成環境的清理。