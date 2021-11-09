敬老金條例藍營擬闖關 北市府：續與國民黨溝通

北市議會10日將審重陽節禮金自治條例，國民黨團今天指出，若仍被暫擱，就表決，並採甲級動員；民進黨團說，不能接受變相增加預算；北市府表示，將持續與國民黨團溝通。

台北市議會10日下午將開大會，其中審議重陽節禮金致送自治條例，被稱敬老金自治條例。北市議會3日針對台北熊好券預算墊付案政黨協商，國民黨團把擱置2年重陽節禮金致送自治條例納入討論，其他黨籍議員不滿，條例遭暫擱。

北市議會國民黨團書記長王欣儀今天接受媒體電話訪問說，議會明天開大會，若其他黨籍議員不同意，自治條例被暫擱就表決，並啟動甲級動員，且會先開黨團會議討論建議市府是否把敬老金納入悠遊付等方式，自治條例未設排富條款。

新黨黨團召集人潘懷宗接受電訪指出，傾向支持國民黨團，但需釐清自治條例用途，因預算是由社會局編列，會要市府解釋，並建議改由民政局編預算，才符合敬老金意義。

民進黨團總召梁文傑接受電訪表示，議會可刪市府預算，不應提出增加預算決議案，用自治條例就是變相增加預算，可能有選舉考量，至於國民黨團擬採表決，民進黨團會在10日中午討論後，決定後續作法。

北市府發言人陳智菡指出，議會國民黨團下令甲級動員，將持續溝通，不排除議會通過後提覆議，捍衛市府立場，自治條例可能增加新台幣13億元預算，若入法，隨高齡者逐年增多，恐限制資源配置。

「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案共10條，草案規定，發1500元敬老金給滿65歲以上長者，或滿55歲以上原住民長者，依年齡採分級距，由北市社會局及原民會編預算，草案仍在市議會2讀。