雙溪山藥碰上貢寮鮑 變身「山藥鮑魚咖哩餅」

現在正是雙溪特產山藥和貢寮特產鮑魚的盛產季節，為了讓東北角的農、漁特產品能多推廣出去，雙溪區和貢寮區公所攜手合作，藉由上林社區發展協會烹飪班志工們的巧手，研發出山盟海誓咖意哩的山藥鮑魚咖哩餅，一口吃下可以品嚐到山藥的綿密和鮑魚的鮮甜滋味，讓人忍不住想多吃一顆。

雙溪上林社區經常辦理長者共餐、獨居或弱勢民眾送餐及長者關懷照顧服務，公所也輔導進行小旅行或結合志工開發特色商品，這次社區推出山藥鮑魚咖哩餅，相關的販賣所得，盈餘部分也將用於推動社福工作，照顧當地長者，十分有愛心。

貢寮區長鍾耀磊表示，這次結合雙溪的山藥和貢寮的鮑魚雙區的特色產品，產生出山藥鮑魚咖哩餅，主要可以吃到山藥的綿密和鮑魚的Q彈，全新口味非常好吃，希望民眾可以跟上林社區發展協會一起團購，盈餘也都會拿來照顧社區弱勢民眾。

雙溪區長藍瑞珉表示，這一次與貢寮區公所合作，輔導上林社區發展協會烹飪班和烘焙班的志工們開發出的「山藥鮑魚咖哩餅」，希望透過社區特色產品的開發，讓社區有穩定的收入，盈餘用做社區社福工作，讓社區發展工作能走得更長遠，有興趣的民眾可洽上林社區發展協會簡總幹事詢問。

烹飪班志工們只要有時間，就會一起做咖哩餅，每次大約有10幾位志工協力製作，一天大約可製作600顆，製作過程中也凝聚了社區的向心力，歡迎民眾一起團購沒有化學藥劑的山藥鮑魚咖哩餅，品嚐雙溪和貢寮的特殊美味。