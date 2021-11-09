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汐止大同路人行道拓寬惹怨 賴品妤協調微調

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路三段人行道拓寬工程惹民怨，立委賴品妤就邀請相關單位會勘，溝通協調要微調。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路三段人行道拓寬工程惹民怨，立委賴品妤就邀請相關單位會勘，溝通協調要微調。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路三段今年8月開始進行人行道拓寬工程，施工中卻引起不少民怨，除了不滿人行道太寬，擔心影響大同路車流，也認為人行道一做，在許多轉彎口變窄，所以，今(9)日立委賴品妤就邀請相關單位會勘，溝通協調要微調。

爭取前瞻經費四千萬，從今年八月份開始，大同路三段從郵局前一直到大安街口，目前雙號側正在進行人行道拓寬及電纜地下化工程，全長大概720公尺，雖然，是一項美意，不過，卻引起不少民怨，有民眾說，這一帶都是貨櫃場，大車很多，行人卻很少，認為人行道做的太寬，擠壓到車子行走空間，對於施工前也沒跟地方溝通，也感到很不滿，認為根本沒有考慮到地方的需求。

立法委員賴品妤表示，大同路三段預計人行道要拓寬，可是地方上的里長、里民都很擔心，拓寬後會不會影響到既有的交通，讓原本的交通變的更亂，那今天和議員張錦豪服務處的會勘，也邀請了市府養工處、交通局等單位，針對里民的需求來做微調，這項工程預計在農曆年前完工，希望最後完工的結果能儘量滿足大家的需求，讓大家有舒服的路可以走。

保安里長蘇忠吉指出，因為工程沒有考量到現地需求做因地制宜的設計規劃，這一段貨櫃場林立，貨櫃車出入十分頻繁，常常會發生擦撞事故，希望能夠樹穴、植栽及避車彎的部分做修改或取消，讓車道可以更寬廣，讓機車族在行駛車道時可以更安全，另外，也希望停車格可以設置比較寬廣的道路邊緣，因為，這裡都是工業區也有很多的店家，有停車位的需求。

人行道 賴品妤 汐止

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