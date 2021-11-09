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淡水農民慘遭紅火蟻咬傷 屯山里加強防治

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區屯山里最近有傳出農民遭到紅火蟻咬傷的事件，市議員鄭宇恩希望國家防治紅火蟻中心及新北市農業局投入更多資源來防沿。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山里最近有傳出農民遭到紅火蟻咬傷的事件，市議員鄭宇恩希望國家防治紅火蟻中心及新北市農業局投入更多資源來防沿。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水、三芝地區曾遭到紅火蟻肆虐，許多農地受害，就連農民也被紅火蟻咬傷，新北市淡水區屯山里最近有傳出農民遭到紅火蟻咬傷的事件，因此市議員鄭宇恩就邀新北市農業局等相關單位會勘，希望國家防治紅火蟻中心及新北市農業局投入更多資源來防沿。

農民表示，過去公所及里長都有宣導並且發放防治紅火蟻的藥餌，但最近紅火蟻有可能因為氣候因素遷移範圍，讓他們不小心就會踩踏到蟻丘因而被咬傷。

對此市議員鄭宇恩表示，屯山里有許多農民務農，過去也是淡水較早發現紅火蟻的地區，因此防治紅火蟻全民一起動起來，讓災情也得到控制，不過現在還是有農民被咬傷的事件，因此也希望國家防治紅火蟻中心以及新北市農業局可以投入更多資源來防沿。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，目前新北市減少222公頃的紅火蟻區域，目標是希望可以達到減少500公頃，大多都是農地居多，而今年的防治預算經費也比往年多一倍以上，而淡水以屯山為例，就有里長與社區志工共同防治成效相當不錯，由於被紅火蟻叮咬後會產生灼熱的劇痛，與永久的疤痕，嚴重的話甚至會引發過敏性休克反應，為了落實行動防範，希望透過全民防治的觀念，讓大家了解，並且有效防治，這個蟲蟲危機。

紅火蟻 淡水

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