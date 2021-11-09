到三芝農會花五倍券 市議員採買當季蔬果

振興五倍券從10月8日開始啟用，為了振興受疫情影響的商家，刺激後疫情時期的經濟消費，新北市議員鄭宇恩特別帶上自己五倍券來到三芝區農會超市，支持小農要來振興經濟，也鼓勵民眾支持在地的小農，採購當季現地出產最新鮮的蔬菜水果。

市議員鄭宇恩說，現在來到三芝區農會超市，不只有超市內商品，超市外的小農蔬果也可以使用五倍券來購買，而且戶外架上的蔬果都是在地小農每日精心挑選最新鮮的，來到農會超市再包裝上架，保證都是現採的好滋味。

市議員鄭宇恩再提及，農會超市外的小農蔬果舖，有當季最新鮮的茭白筍、三芝知名的山藥以及小農種植的綠色蔬菜，還有土雞蛋也是小農自己飼養的母雞下蛋現撿現賣，加上雖然適逢茭白筍產季，不過今年氣候影響不少農友損產量減少，甚至是欠收，為此也邀請民眾一起來用行動支持在地小農，更要將五倍券回饋地方商家，讓受疫情影響的店家都可以恢復以往的生計。