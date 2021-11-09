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到三芝農會花五倍券 市議員採買當季蔬果

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
新北市議員鄭宇恩特別帶上自己五倍券來到三芝區農會超市支持小農振興經濟。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩特別帶上自己五倍券來到三芝區農會超市支持小農振興經濟。 圖／紅樹林有線電視提供

振興五倍券從10月8日開始啟用，為了振興受疫情影響的商家，刺激後疫情時期的經濟消費，新北市議員鄭宇恩特別帶上自己五倍券來到三芝區農會超市，支持小農要來振興經濟，也鼓勵民眾支持在地的小農，採購當季現地出產最新鮮的蔬菜水果。

市議員鄭宇恩說，現在來到三芝區農會超市，不只有超市內商品，超市外的小農蔬果也可以使用五倍券來購買，而且戶外架上的蔬果都是在地小農每日精心挑選最新鮮的，來到農會超市再包裝上架，保證都是現採的好滋味。

市議員鄭宇恩再提及，農會超市外的小農蔬果舖，有當季最新鮮的茭白筍、三芝知名的山藥以及小農種植的綠色蔬菜，還有土雞蛋也是小農自己飼養的母雞下蛋現撿現賣，加上雖然適逢茭白筍產季，不過今年氣候影響不少農友損產量減少，甚至是欠收，為此也邀請民眾一起來用行動支持在地小農，更要將五倍券回饋地方商家，讓受疫情影響的店家都可以恢復以往的生計。

農會 疫情 五倍券

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