北市擬推疫苗通行證 柯文哲：不用中央同意就可做

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢，議員鍾佩玲問及北市推行疫苗通行證的進度，柯文哲表示，不用中央同意，就可以做，「中央不知道拖什麼東西」，按照這種效率再拖下去，他是不反對，反正他可省很多錢。

鍾佩玲表示，北市多次喊話已準備好疫苗通行證，只差中央介接而已，目前準備的進度為何？柯文哲回答，只要用戶同意，醫院就可以介接健保署的資料庫，柯強調，不用中央同意，就可以做。

柯文哲表示，舉例來說進出議會，如果有記名卡，會用記名卡還是QRcode，所以他認為像是老人共餐可以盡速恢復，因為每個老人都有敬老卡可以使用，「中央不知道拖什麼東西，我想說不管，我就下令直接介接也是可以。」

鍾佩玲問，市府研議使用健康護照出入場所，但她問過市場處、民政局等，卻從來沒開過相關會議。柯文哲表示，他是主張可以做，但考量以後要跟中央長期合作，不想搶中央的風采。

鍾佩玲直言，這不是搶風采問題，而是不能跟中央抵觸，指揮中心曾說疫苗護照、疫苗接種證明是以國際間出入境為主，國內沒規劃使用，因為他們不希望在國內變成限制自由的存在，只有非絕對必要消費行為，才會要求業者跟顧客提出接種證明。

鍾佩玲批評，柯文哲不要再用這種放話、情緒勒索的方式叫中央給資料。既然柯認為老人共餐或餐廳有需要這樣建制，她也不反對，但應配合中央時程跟防疫規範，「不要自己特立獨行」。

鍾佩玲說，因為通行證牽涉不只是執行細節問題，還有通勤的民眾，設籍新北市、桃園、基隆的民眾怎辦，沒有通行證難道在台北市寸步難行嗎？

柯文哲表示，若要的話，技術上早就解決，否則老人共餐要讓每個每個老人都要帶小黃卡就變成強迫，柯批評，按照中央這種效率，老人共餐到底何時能恢復？中央再拖下去，他是不反對，反正他可省很多錢。