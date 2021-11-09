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捷運中正紀念堂站改名南門站 柯文哲：後面加註

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員要求將捷運中正紀念堂站改名南門站，台北市長柯文哲表示，會在後面加註。聯合報系資料照
北市議員要求將捷運中正紀念堂站改名南門站，台北市長柯文哲表示，會在後面加註。聯合報系資料照

台北市長柯文哲今赴北市議會進行總質詢，北市議員江志銘針對柯文哲日前拋出街道正名議題，提出3理由建議將捷運中正紀念堂站改名為南門站，才不會讓轉型正義議題變成騙局，但柯文哲僅表示，已營運中的捷運站改名不易，但會在後面註明南門站。

江志銘表示，市長先前拋出街道正名，但目前除了總統府前的介壽路改名成凱達格蘭大道外，是否還有其他街道可以改名？柯文哲回應，有，台大醫院前的常德街。

江志銘再說，台大醫院的常德街有改跟沒改一樣，根本不痛不癢，若真的要落實正名、轉型正義，建議把捷運中正紀念堂站改名為南門站。

江提出3點理由，第一，捷運站名稱的更改，市府可以完全作主；第二，依照市府現行法令，已通車的捷運車站，以不改名為原則，尚未通車的捷運站名稱隨時可以調整，捷運中正紀念堂站雖已通車，但因捷運萬大線的興建，使其站體的範圍改變、擴大，可視為新的捷運車站。

第三，捷運萬大線的中正紀念堂站，其站體位置沿著南海路設置，新增的出口靠近南昌街、南海路的交叉口，地理上更靠近南門舊有商圈、加上捷運系統已有西門、北門、東門、小南門4個捷運站，若以南門站取代中正紀念堂站，更能完整呈現舊台北城的地理位置。

北市捷運局長張澤雄表示，捷運板南線與萬大線的中正紀念堂站為同一站，若改名會導致民眾混亂；柯文哲則說，已通車的捷運站若要改名須依循SOP，過程很麻煩，事實上中正紀念堂站後面已經括號注意南門站。

江志銘最後表示，只要市府下正命令，已經通車的捷運車站仍可改名，街道改名太擾民且成本過高，注定會失敗，常德街改名沒有轉型正義的問題，既然要提出正名、轉型正義議題，就不要讓其淪為騙局，將捷運中正紀念堂站改名，就是展現轉型正義得最大決心。

捷運 中正紀念堂 柯文哲

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