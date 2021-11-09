黃珊珊選不選台北市長 黃瀞瑩：算是在訓練中

北市府副發言人黃瀞瑩今天接受媒體專訪時被問到副市長黃珊珊是否投入北市長選戰，她說「算是在訓練中」；而被問到民眾黨與國民黨之間的競合關係，僅說需向各陣營學習。

台北市政府副發言人黃瀞瑩與將投入2022中山大同區議員選舉的前副發言人林珍羽，中午接受震傳媒「新聞不芹菜」節目主持人黃光芹專訪。

黃光芹詢問副市長黃珊珊是否參選台北市長，黃瀞瑩說，她覺得黃珊珊在做準備、做功課，「算是在訓練中」，學習繁雜的市政、調整步調等。

至於民眾黨與國民黨之間的競合關係，黃瀞瑩說，她跟林珍羽都是新人，不管哪個陣營都要學習。她也稱讚國民黨議員徐巧芯質詢有邏輯、很清楚，「議會裡需要有這種議員」。

黃瀞瑩近來被外界解讀要參選士林北投區議員，也引發用市府資源參選等質疑。黃瀞瑩表示，現在就是依照台灣民眾黨的遊戲規則在走，黨內初選可能要到明年初才有結果，絕不會占用市政資源。

黃光芹問黃瀞瑩轉念參選的契機，黃瀞瑩說一開始她低調過日子，後來發現大家還是會討論她，市長柯文哲的政策與發言又很常被攻擊，「覺得不能再這樣下去」，開臉書粉專的用意也是把自己看到的東西、想法分享出去。

黃光芹說，有人分析民眾黨在北市與高雄估計可搶下十幾席議員，是否過度樂觀。林珍羽表示，青年參政就是希望可以開疆闢土，把分內事情做好、確實反映民意，就會有好成果。