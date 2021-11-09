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台北合併汐止、基隆？ 柯文哲：先成立專案小組討論

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對台北汐止基隆合併問題，台北市長柯文哲表示，北市可以先成立專案小組討論。圖／截自北市議會影片
針對台北汐止基隆合併問題，台北市長柯文哲表示，北市可以先成立專案小組討論。圖／截自北市議會影片

北市柯文哲今赴北市議會進行總質詢，北市議員江志銘針對台北、汐止基隆整併議題詢問柯文哲看法，認為柯文哲應先成立專案小組思考合併問題，柯文哲認同其建議，表示會先在北市成立小組討論，並針對國土重劃實質步驟建言給行政院。

新竹市長林智堅日前提出新竹縣市合併升格，基隆市長林右昌也主張將台北、汐止、基隆合併。江志銘首先詢問柯文哲是否贊成新竹縣市，柯文哲說，新竹縣市若合併，馬上要面臨嘉義縣市是否合併、彰化縣升格問題，「這個議題早在2013年就討論過，針對台灣國土重規畫，理論上台灣應是北中南三都，六都市不對的」。

江志銘指出，就國土規畫來討論台北、汐止、基隆合併問題，認為柯文哲應先組成專案小組，客觀評估利弊得失，台灣鄰近國家首都人數約800萬以上，僅台北市低於300萬，等於是其他國家二線甚至三線城市規模。城市人口少，代表經濟量不足，這也是台北市長期面對的問題。

第二，北市還缺乏繼續發展的空間，台北市若要繼續發產，只能往基隆河河谷延伸出去，其他地方都沒有腹地。江說，行政區域重劃是未來趨勢，北北基合併是最合理的選項，但這對台灣政治會有很大衝擊，還需其他縣市先整併、調整，短時間不可能實現，但台北汐止基隆先合併，可作為北北基合併的第一步。

柯文哲表示，先前已與行政院政務委員張景森討論過，現階段在行政區不動的情況下，應在行政院成立北北基辦公室，專門處理水利、交通、社宅、都市計畫4大重點，認為先有實質內容，把有需要整合的整合，到一個程度再來重劃行政區。

柯文哲表示，張景森也曾跟行政院長蘇貞昌提過，但最大的問題是，「這我要抱怨，就是該做的事不做，整天都在搞政治，不然這題是有標準答案」。

江志銘說，雖然你任期只剩一年，但現在仍是台北市長，未來還是會在政壇上發揮，還是民眾黨黨主席，若行政院要做，但你現在還不能馬上做，應先利用手上北市行政資源，針對台北、汐止、基隆合併問題，成立專案小組，針對你上述所提的4大重點先討論，從小規模思考，才能給行政院建言，不用等到選舉，現在就能做。

柯文哲回應，這是Mega City的概念，當時跟張景森討論過，也知道步驟如何，既然現在討論到，乾脆台北市就針對國土重劃實質步驟，正式寫一個名義給行政院；至於專案小組，柯文哲表示，這個可以先做。

柯文哲 北市 汐止 基隆

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