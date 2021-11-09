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嚇「鼠」人！北市大港墘公園老鼠出沒 嚇壞孩童
北市大港墘公園停車場11月15日即將開幕，不過有民眾日前帶小孩前往大港墘公園遊玩，被大老鼠嚇壞，議員李明賢接獲陳情會勘後，也發現公園內部分設施來拉起黃線，木地板損毀掀起、水泥地磚有裂縫；公園處今呼籲民眾別留下可食用垃圾，避免動物覓食，另有部分設施損毀也正在檢修，水泥磚預計在本周五前修復。
李明賢表示，大港墘公園停車場下周一開幕，台北市長柯文哲還將親自到場主持，然而大港墘公園卻「鼠輩橫行」。李指出，日前有民眾帶小孩到大港墘公園遊玩，被大老鼠嚇得驚慌失措，原本應該帶給民眾歡樂的親子遊戲公園，如今卻是考驗驚嚇度的恐怖場所。
李明賢也指出，疫情趨緩公園解封，但大港墘公園部分設施來拉起黃線，木地板也損毀掀起、水泥地磚裂縫超級大，要求公園處、衛生局應徹底改善，還給市民一個美麗又乾淨的大港墘公園。
公園處今天回應，大港墘公園平日並無設置垃圾桶，只有清潔人員在早上8點至下午5點負責清潔維護，而公園內有大型草地可供齧齒類動物打洞居住，導致鼠類出沒，並以鄰近工區或店家剩食維生。
公園處說，昨天已經派員於現場放置多個捕鼠籠並填封疑似鼠洞土坑，加強巡查清潔，並呼籲夜間至園區遊玩的民眾，別留下可食用垃圾，避免夜間吸引動物覓食。
至於大港墘公園兒童遊戲場周邊部分場域仍有黃色封鎖線部分，公園處表示，部分人工草皮因過度使用導致脫落及木棧道地板有部分損毀，現正檢修中；地磚裂縫部分，因鄰近工區震動加速透水地磚浮動，已通知工區承包商修復，預計本周五前可修復完成並開放使用。
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